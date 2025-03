The Family Anticipazioni 25 marzo 2025: Hulya ha un inaspettato alleato nella sua guerra contro Devin! Ecco chi è

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 25 marzo 2025 su Canale 5: Hulya vuole sbarazzarsi di Devin, e per riuscire a centrare il suo obiettivo trova un alleato inaspettato...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 25 marzo 2025 alle 16:50, Aslan accusa Hulya di aver diffuso il video in cui si vede Devin sparare a Cihan proprio per ferire la giovane. Lui le dice che Devin è ancora sua moglie. Hulya, invece, punta il dito contro Aslan. Intanto, Cihan si presenta al cospetto del fratellastro. Devin, invece, sta facendo i bagagli. Nel frattempo, i due fratelli si stanno confrontando in modo piuttosto animato. Per finire, Hulya parla con l'amico della psicologa, Ilkay, con il quale è in combutta affinché convinca Devin a trasferirsi in Inghilterra...

The Family: Aslan ed Hulya si accusano a vicenda!

Il video in cui si vede Devin sparare a Cihan è diventato virale. Quando la psicologa se ne è accorta, ha avuto un attacco di panico in mezzo alla gente, mentre i Soykan hanno iniziato a domandarsi chi possa aver reso pubblico il filmato. Aslan è furioso, e certo che ci sia lo zampino di Hulya. Il giovane punta il dito contro la madre, pensando che abbia compiuto un gesto simile per ferire Devin; poi le ricorda che quest'ultima è ancora sua moglie. Allora Hulya si scaglia contro Aslan, ricambiando le accuse: potrebbe essere stato lui, con l'obiettivo di distruggere la reputazione del padre defunto e per avere l'occasione di riunirsi con Devin, che non vede da due mesi...

Devin fa i bagagli... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Cihan si presenta al cospetto di Aslan, e lo guarda con aria di sfida. I due iniziano a conversare. Cihan mostra ad Aslan la foto dei genitori biologici, sottolineando che è tutto ciò che gli resta di loro. Poi gli domanda che cosa farebbe al suo posto, se venisse a sapere che le persone che lo hanno cresciuto hanno ucciso quelle che lo hanno messo al mondo. Il biondo sembra volergli tendere una mano, ma l'altro non sembra intenzionato ad afferrarla. Nel mentre, Devin sta preparando i bagagli con fare isterico, tanto che sua sorella Yagmur è molto preoccupata per lei. Dove sta andando la ragazza?

Hulya ed Ilkay in combutta, nelle Anticipazioni della puntata del 25 marzo 2025 di The Family

Continua il confronto tra Cihan ed Aslan, e si fa sempre più acceso. Il primo insiste sul fatto che l'altro non debba chiamarlo "fratello", dato che non lo sono. Dopodiché, Cihan aggiunge che è inferocito anche perché Hulya, che gli ha mentito per tutta la vita, non è neanche andata a trovarlo in ospedale: era furiosa perché lui aveva sparato ad Aslan, il figlio prediletto. Cihan gli urla contro che gli toglierà tutto. Parallelamente, la matriarca sta chiacchierando con Ilkay, lo psicologo amico di Devin. Incredibilmente, Hulya ed Ilkay sono in combutta, poiché entrambi hanno lo stesso obiettivo: far sì che la rossa lasci la Turchia e si trasferisca in Inghilterra insieme a lui!

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.