Tradimento Anticipazioni 25 marzo 2025: Oltan punisce severamente Tolga!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 25 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Oltan sta per sferrare un duro colpo a Tolga...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 25 marzo 2025 alle 14:10, dopo aver avuto un accesa discussione con lui su Ozan, Oltan decide di sfrattare l'azienda informatica di Tolga dagli uffici di sua proprietà. Il loro rapporto sembra ormai alla deriva. Il giovane, quindi, non ha altra scelta: deve riunire il team a casa sua per preparare un'importante presentazione per il giorno seguente. Quando lo viene a sapere, Selin si presenta a sorpresa da Tolga per offrirle tutto il suo supporto - non richiesto -. Il ragazzo deve trovare il modo per farle capire che deve andarsene senza ferire i suoi sentimenti...

Tradimento: Tolga contro Oltan!

Tolga ha fatto una scoperta che lo ha portato a prendere di nuovo le distanze da Oltan. Il giovane è entrato in possesso di una chiavetta USB contenente un video in cui si vede chiaramente che Kaan, l'uomo che si pensava Ozan avesse ucciso, è ancora vivo e vegeto. Allora, capendo che il padre avesse volontariamente nascosto questa importante verità per poter continuare a tenere in pugno il figlio di Guzide e Tarik, Tolga, deluso per l'ennesima volta dal suo comportamento, lo ha affrontato a brutto muso, e ne è scaturita un'accesa discussione tra loro...

Oltan punisce Tolga... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oltan è molto amareggiato per l'ennesimo allontanamento di Tolga, e non se ne starà con le mani in mano. Infatti, l'uomo sta per mettere in atto la sua vendetta, e quello che farà finirà con il creare un'altra crepa nel loro rapporto. Oltan, in seguito al litigio con il figlio, decide di sfrattare l'azienda informatica di Tolga dagli uffici di sua proprietà. In questo modo, inevitabilmente, il loro legame si allenta ancora un po' di più. Che questo rapporto sia ormai giunto alla deriva senza più alcuna possibilità di recuperarlo? Parrebbe proprio di sì...

Tolga infastidito da Selin, nelle Anticipazioni della puntata del 25 marzo 2025 di Tradimento

Tolga deve reagire. Il ragazzo ha subito un duro colpo da parte di Oltan, ma non può darsi per vinto. Dato che il padre ha sfrattato la sua azienda, Tolga non ha altra scelta: riunisce tutto il team a casa sua, dove potranno dedicarsi anima e copro alla preparazione di un'importante presentazione prevista per il giorno successivo. All'improvviso, però, lui riceve una visita inattesa, e non proprio gradita, ossia quella di Selin, desiderosa di offrirgli il suo supporto - non richiesto -. Quest'ultima, da quando la storia tra Tolga ed Oylum è giunta al capolinea, sta sempre di più le distanze con l'amico. Tolga, infastidito dalla sua presenza, sta cercando il modo per chiederle di andarsene senza ferire i suoi sentimenti...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 23 al 29 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.