The Family Anticipazioni Puntate dal 24 al 28 marzo 2025: Devin ha abortito ed ora vuole divorziare da Aslan!

Scopriamo le Anticipazioni delle prime puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family, in onda dal 24 al 28 marzo 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della settimana!

Venerdì 21 marzo 2025 verrà trasmessa l'ultima puntata di My Home My Destiny, e così, a partire da lunedì 24 marzo 2025, tornerà sulla rete ammiraglia Mediaset The Family con la seconda stagione. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, in onda dal 24 al 28 marzo 2025 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Lunedì 24 marzo 2025

Aslan fa il suo ingresso in scena vestito di bianco tra gli applausi scroscianti, e si avvicina al microfono per il discorso l'inaugurazione di un porto turistico, punto di ripartenza per la sua famiglia. Un giornalista, allora, gli domanda dove sia sua moglie Devin, grande assente. Il giovane sottolinea che il loro matrimonio va a gonfie vele, mentre lei sta parlando con un'avvocatessa, determinata a chiedere il divorzio. Poi, le racconta che cosa è accaduto in questi due mesi: era incinta, però, dopo aver sparato al cognato, Cihan, ha abortito; inoltre, in questo momento drammatico era da sola, visto che quest'ultimo aveva sparato ad Aslan. In seguito ci sono stati il processo, conclusosi con la sua assoluzione, e la depressione. L'avvocatessa accetta l'incarico. Nel mentre, un video diventa virale: nel filmato si vede Devin sparare a Cihan. La ragazza, in viaggio, ha un attacco di panico, e la famiglia Soykan indaga su chi possa aver diffuso il video.

Martedì 25 marzo 2025

Aslan accusa sua madre Hulya di aver diffuso il video in cui si vede Devin sparare a Cihan proprio per ferire la giovane. Lui le dice che Devin è ancora sua moglie. Hulya, invece, punta il dito contro Aslan: potrebbe farlo per distruggere la reputazione del padre e per avere l'occasione di riunirsi alla consorte che non vede da due mesi. Intanto, Cihan si presenta al cospetto del fratellastro. Devin, invece, sta facendo i bagagli in modo isterico, preoccupando Yagmur. Nel frattempo, i due fratelli si stanno confrontando. Cihan mostra ad Aslan la foto dei genitori naturali, e gli domanda che cosa farebbe al posto suo. Il biondo gli ricorda che sono pur sempre una famiglia, allora l'altro, rabbioso, sottolinea che la madre non è mai andata a trovarlo in ospedale, gli intima di non chiamarlo "fratello" e gli grida contro che gli toglierà tutto. Per finire, Hulya parla con l'amico della psicologa, Ilkay, con il quale è in combutta affinché convinca Devin a trasferirsi in Inghilterra insieme.

Mercoledì 26 marzo 2025

Devin ha deciso di prendersi una pausa da tutto e tutti per riuscire a ricominciare da zero, così si è recata a Smirne. Intanto, si continua ad indagare su chi possa aver diffuso il video incriminato. Aslan è furioso perché a causa di ciò nessuno vuole più fare affari con lui, e sospetta di ognuno dei suoi cari. Poi, Aslan si scaglia contro Ekrem, che, da quando ha lasciato Yagmur, non fa che alzare il gomito. Poco dopo, il biondo viene informato che la moglie ha lasciato Istanbul. Nel mentre, Devin si sta facendo un tatuaggio. La sera, invece, fa festa, bevendo e ballando, quando all'improvviso le sembra di vedere Aslan e, urlandogli contro, lo insegue. Ebbra, si addormenta sulla spiaggia. Al suo risveglio, riceve un bonifico, il suo "stipendio per la moglie". Tornando in hotel, scopre che non c'è più nessuno, perché un uomo ha offerto un giro in barca a tutti: è suo marito.

Giovedì 27 marzo 2025

Devin sta dicendo ad Aslan che lei ha bisogno di "rinascere", poi se ne va. Lui la insegue e le dice che capisce il suo dolore, ma non la sola che soffre: il figlio che ha perduto era anche suo. Devin dichiara di aver paura di se stessa, avendo capito di poter fare qualsiasi cosa in nome dell'amore - malato - che prova nei suoi confronti. In seguito, Aslan sente Hulya per telefono e le comunica che l'indomani tornerà a casa con sua moglie. La donna, furiosa, se la prende anche con Ekrem, al quale tira uno schiaffo. Inoltre, Hulya invia un bonifico ad Ilkay: sono i soldi per il suo viaggio a Londra con Devin. In un secondo momento, come previsto da Aslan, rimasto a Smirne, anche la psicologa decide di restare, proprio perché lui le ha chiesto di andarsene. Intanto, Cihan minaccia Hulya, e dopodiché viene avvicinato dall'avvocato di Devin affinché testimoni a favore di quest'ultima a processo contro i Soykan.

Venerdì 28 marzo 2025

Turgut avvisa Aslan di aver visto Ibrahim parlare con due tipi sospetti: crede che lo zio abbia qualcosa in mente; inoltre, gli comunica che sono riusciti a far oscurare il video. Poi, il biondo e Devin riaccompagnano una bambina al matrimonio del fratello da cui è fuggita, mentre Hulya viene accontentata da Ilkay, il quale le dice di aver acquistato i biglietti per Londra per sé e per la psicologa. Leyla, invece, sta giocando con i suoi figli, quando riceve un documento in cui c'è scritto che sarebbe inadeguata a prendersi cura di loro e alla gestione domestica: sua madre vuole toglierle i bambini. Dopodiché, Devin viene chiamata dal padre, Ergun, il quale le comunica che i risultati dei test ormoni saranno pronti a breve, perché la situazione potrebbe essere più seria del previsto: potrebbe non trattarsi semplicemente di un'infezione uterina.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.