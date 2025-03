Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 marzo 2025 - lo scontro tra Ridge ed Eric prenderà una piega preoccupante. Il Forrester junior sfiderà apertamente suo padre. Il compagno di Brooke proporrà al suo papà di creare ognuno una collezione di lasciare che a decretare il migliore tra loro siano i propri clienti. Eric non si tirerà indietro e vorrà dimostrare al figlio il suo valore. Non solo, accuserà il suo rampollo di non essere in grado di ammettere di essere il numero 2 e di essere geloso di non aver convinto lui RJ a lavorare per la Forrester, come invece è stato in grado di fare suo nonno... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 13 marzo 2025 - Oltan sta per essere dimesso dall'ospedale. Tolga, allora, lo accompagna all'hotel di Behram, dove trascorrerà tutto l'inverno. Dopodiché, per i due è tempo di affrontare un argomento molto delicato: Tolga deve fare una scelta tra Oltan ed Oylum. Quest'ultimo gli consiglia di dare ascolto al suo cuore. Tuttavia, quando il giovane incontra l'amata, riceve una brutta notizia da parte sua. Oylum, preda dei sensi di colpa, ammette di aver baciato Behram. Intanto, Guzide sfrutta le sue conoscenze per rintracciare la figlia di Sezai, mentre Tarik viene a sapere - con grande sgomento - che il suo conto corrente è stato bloccato con uno spyware installato sul suo portatile. L'avvocato è furibondo... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 marzo 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 13 marzo 2025 - Nermin e Savas hanno trovato il volo su cui sta per salire Gulbin, mentre Nuh e Cemile arrivano a casa di Nermin supportare Sakine, la quale è disperataper la nuova fuga della figlia maggiore. Intanto, Baris e Zeynep raggiungono il taxi su cui si trova Gulbin, ma la giovane non vuole arrestare la sua corsa. Tutti gli altri, invece, stanno rincuorando Sakine. A questo punto, il tassista si ferma e fa scendere Gulbin, che, in lacrime, ribadisce di voler partire, anche perché se resterà, l'arresteranno; interviene l'avvocato per assicurarle che non rischia niente: Tekin non l'ha tradita . La ragazza si convince a rincasare con loro. Baris avvisa le altre, e tutte tirano un sospiro di sollievo. In seguito, Ali Riza e Nermin si preparano a lasciare di stucco sia Sultan che Sakine... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 13 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 marzo 2025 - vedremo Santos pronto a riprendere il controllo della situazione su Vera e ad allontanare Lope. Tra la bella cameriera e il cuoco ci sarà un riavvicinamento. Il valletto si accorgerà di questo fastidioso dettaglio e tornerà all’attacco con la ragazza, ormai vittima dei suoi abusi, e tenterà in ogni modo di tenerla lontana dal suo vero amore. Intanto Simona sarà molto in ansia per Virtudes e non capirà che fine abbia fatto sua figlia. La giovane ricomparirà alla tenuta ancora più triste di prima. Don Lorenzo consiglierà a Maria Antonia di tenersi lontana Cruz per poter chiarire le cose con Don Alonso... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

