Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 marzo 2025: Ridge sfida Eric! Lo scontro tra i Forrester si fa sempre più acceso

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 13 marzo 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Ridge sfida apertamente Eric. Creeranno entrambi una collezione di alta moda e saranno i loro clienti e decretare il vincitore.

Lo scontro tra Ridge ed Eric prenderà una piega preoccupante. Nella puntata di Beautiful in onda il 13 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Il Forrester junior sfiderà apertamente suo padre. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il compagno di Brooke proporrà al suo papà di creare ognuno una collezione di lasciare che a decretare il migliore tra loro siano i propri clienti. Eric non si tirerà indietro e vorrà dimostrare al figlio il suo valore. Non solo, accuserà il suo rampollo di non essere in grado di ammettere di essere il numero 2 e di essere geloso di non aver convinto lui RJ a lavorare per la Forrester, come invece è stato in grado di fare suo nonno.

Beautiful: Ecco perché Ridge vuole che Eric si ritiri

Ridge ha gelato Eric impedendogli di lavorare a una nuova collezione. Il compagno di Brooke non crede che suo padre abbia ancora la forza di portare avanti un lavoro così impegnativo come quello di realizzare una linea di alta moda. Ridge ha paura che suo padre si stanchi e vorrebbe che si dedicasse ad altre attività – come fare da mentore alle nuove generazioni - e lasciasse che lui e Steffy si occupassero delle questioni amministrative e creative della Forrester Creations. Il padre di Thomas non ha mai voluto umiliare il suo adorato genitore ma ha finito per far sentire Eric di troppo all’interno dell’azienda che – non dimentichiamolo – hanno creato lui e Stephanie.

Beautiful Anticipazioni 13 marzo 2025: Ridge sfida Eric!

Ridge ha paura che suo padre finisca per stancarsi troppo lavorando a una nuova collezione ma dopo aver saputo da Brooke che il suo papà ha trasformato il suo salotto in un atelier di alta moda e che RJ sta lavorando con lui, ha deciso di affrontarlo faccia a faccia per tentare – un’ultima volta – di fermarlo. Purtroppo però si renderà conto che il suo papà non ha alcuna intenzione di cambiare idea ed è anzi più che mai determinato a dargli una lezione. Per metterlo con le spalle al muro e per dimostrargli di avere ragione, il Forrester junior lo sfiderà apertamente. Gli proporrà di creare entrambi una linea di alta moda e di lasciare che siano i loro clienti a decretare il migliore e il vincitore.

Eric accetta la sfida di Ridge nella puntata di Beautiful

Eric accetterà immediatamente la sfida di Ridge e anzi la troverà più che mai stimolante. Il Forrester dichiarerà a suo figlio di essere contento di questa sua idea e di non vedere l’ora di dimostrargli di essere ancora il migliore. Eric picchierà duro contro il suo rampollo; non solo gli prometterà di dargli una lezione ma lo accuserà di averlo sfidato sia per paura che per rabbia o meglio gelosia per non essere riuscito lui a convincere RJ a lavorare per la loro azienda.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.