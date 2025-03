La Promessa Anticipazioni 13 marzo 2025: Lope e Vera di nuovo vicini ma Santos si vendica

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 13 marzo 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Santos tornerà a far paura a Vera per tenerla lontana da Lope.

La Promessa ci aspetta per un altro appuntamento il 13 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Nella puntata della Soap vedremo Santos pronto a riprendere il controllo della situazione su Vera e ad allontanare Lope. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che tra la bella cameriera e il cuoco ci sarà un riavvicinamento. Il valletto si accorgerà di questo fastidioso dettaglio e tornerà all’attacco con la ragazza, ormai vittima dei suoi abusi, e tenterà in ogni modo di tenerla lontana dal suo vero amore. Intanto Simona sarà molto in ansia per Virtudes e non capirà che fine abbia fatto sua figlia. La giovane ricomparirà alla tenuta ancora più triste di prima. Don Lorenzo consiglierà a Maria Antonia di tenersi lontana Cruz per poter chiarire le cose con Don Alonso.

Vera e Lope di nuovo vicini nella puntata de La Promessa

Lope ha rivelato a Vera i suoi problemi e la ragazza si è sentita profondamente in colpa. È certa infatti che le cose che sono successe al cuoco siano in parte colpa sua, visto che è lei ad avergli spezzato il cuore, facendogli credere di essersi innamorata di Santos. In realtà le cose sono molto diverse e sappiamo che la giovane è stata costretta ad allontanare il cuoco, per impedire che il suo segreto venisse svelato. Nonostante quanto successo tra loro, Vera e Lope sono destinati a ritrovarsi. E proprio quando tra loro sembrava non poterci essere più nulla, i loro sentimenti sono riaffiorati, portandoli a riavvicinarsi.

La Promessa Anticipazioni 13 marzo 2025: Santos affila i coltelli contro Lope e Vera

Santos non sarà per nulla contento di questa novità. Il valletto sentirà una conversazione tra il cuoco e la cameriera e comincerà a pensare che tra loro sia rinato l’amore. Per evitare che le cose gli sfuggano di mano e per non perdere il controllo su Vera, il figlio di Don Ricardo tornerà a tormentare la domestica e a farle paura. La sua cattiveria non avrà limiti e la povera Vera subirà di nuovo abusi da parte del terribile e pericoloso giovane. Ricardo sarà presto costretto a intervenire.

Don Lorenzo spinge Maria Antonia a farsi da parte nelle puntate de La Promessa

Maria Antonia si è ribellata e ha deciso di non lasciare la tenuta, come invece l’aveva pregata di fare Don Alonso. La marchesa vorrà continuare a stare accanto alla sua amica ma anche all’uomo di cui si è innamorata e che potrebbe ricambiare i suoi sentimenti. Don Lorenzo consiglierà alla nobile di tenersi per un po’ lontana da Cruz affinché abbia la marchesa abbia il tempo di chiarire con il Lujàn. Intanto Simona si preoccuperà nel non vedere Virtudes ritornare a casa dal suo viaggio. La cuoca sarà pronta ad andare a cercarla ma prima che lo faccia, la giovane tornerà alla tenuta disperata.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.