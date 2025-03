Tradimento Anticipazioni 13 marzo 2025: Tolga scopre che Oylum lo ha tradito!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 13 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum confessa a Tolga di aver baciato Behram...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda l'8 marzo 2025 alle 14.10, Oltan sta per essere dimesso dall'ospedale. Tolga, allora, lo accompagna all'hotel di Behram, dove trascorrerà tutto l'inverno. Dopodiché, per i due è tempo di affrontare un argomento molto delicato: Tolga deve fare una scelta tra Oltan ed Oylum. Quest'ultimo gli consiglia di dare ascolto al suo cuore. Tuttavia, quando il giovane incontra l'amata, riceve una brutta notizia da parte sua. Oylum, preda dei sensi di colpa, ammette di aver baciato Behram. Intanto, Guzide sfrutta le sue conoscenze per rintracciare la figlia di Sezai, mentre Tarik viene a sapere - con grande sgomento - che il suo conto corrente è stato bloccato con uno spyware installato sul suo portatile. L'avvocato è furibondo!

Tradimento: Oltan viene dimesso!

Oltan se l'è vista molto brutta. L'uomo è rimasto coinvolto in una sparatoria, ed un proiettile destinato a Tolga lo ha raggiunto. Oltan è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato ed operato. Dopo aver lottato tra la vita e la morte per diversi giorni, finalmente il costruttore è fuori pericolo, tanto che può essere dimesso. Il figlio lo accompagna all'hotel di Behram, poiché qui trascorrerà tutto l'inverno. Poi, tuttavia, Oltan e Tolga devono affrontare un argomento piuttosto delicato: quest'ultimo deve scegliere tra il padre ed Oylum...

Oylum spezza il cuore a Tolga. Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oltan ha consigliato a Tolga di ascoltare il suo cuore e seguirlo. Allora, il giovane sta per incontrare Oylum, la quale, però, non ha buone notizie da dargli. Oylum è attanagliata dai sensi di colpa, quindi non riesce a continuare a tenergli nascosto che cosa è successo: lei e Behram si sono dati un bacio appassionato. Tolga resta ad ascoltarla, chiaramente con il cuore a pezzi. Che cosa deciderà di fare a questo punto il ragazzo? Riuscirà a perdonarla per il tradimento oppure preferirà mettere la parola "fine" al loro fidanzamento? Ma, soprattutto, Oylum è ancora convinta di ciò che prova nei suoi confronti?

Tarik fuori di sé dalla rabbia, nelle Anticipazioni della puntata del 13 marzo 2025 di Tradimento

Guzide non ha mai smesso di pensare alla confessione di Sezai. Quest'ultimo le ha confidato che sua figlia non vuole più saperne di lui, dal momento che ha spinto sua moglie al suicidio, accusandola ingiustamente di averlo tradito. Sapendo quanto Sezai stia soffrendo, la donna decide di mobilitarsi per aiutarlo: sfruttando le sue conoscenze, cerca di rintracciare la figlia dell'uomo. Ce la farà? Nel mentre, Tarik sta per perdere le staffe. L'avvocato entra a conoscenza del fatto che il suo conto corrente è stato bloccato con uno spyware installato sul suo portatile. Tarik è fuori di sé dalla rabbia, e pronto al contrattacco!

