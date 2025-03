My Home My Destiny 2 Anticipazioni 13 marzo 2025: Zeynep e Baris riusciranno a riportare Gulbin a casa?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 13 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep e Baris stanno cercando di convincere Gulbin a tornare a casa con loro...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 13 marzo 2025, Nermin e Savas hanno trovato il volo su cui sta per salire Gulbin, mentre Nuh e Cemile arrivano a casa di Nermin supportare Sakine, la quale è disperataper la nuova fuga della figlia maggiore. Intanto, Baris e Zeynep raggiungono il taxi su cui si trova Gulbin, ma la giovane non vuole arrestare la sua corsa. Tutti gli altri, invece, stanno rincuorando Sakine. A questo punto, il tassista si ferma e fa scendere Gulbin, che, in lacrime, ribadisce di voler partire, anche perché se resterà, l'arresteranno; interviene l'avvocato per assicurarle che non rischia niente: Tekin non l'ha tradita . La ragazza si convince a rincasare con loro. Baris avvisa le altre, e tutte tirano un sospiro di sollievo. In seguito, Ali Riza e Nermin si preparano a lasciare di stucco sia Sultan che Sakine...

My Home My Destiny: Sakine è distrutta...

Emine e Savas si stanno dando da fare per rintracciare il volo su cui a breve dovrebbe salire Gulbin, e alla fine centrano l'obiettivo. Al contempo, sopraggiungono Nuh e Cemile, i quali vogliono offrire il loro supporto a Sakine. Quest'ultima, che aveva preparato con grande entusiasmo una bella colazione in onore della figlia maggiore ritrovata, ha accusato un malore nel momento in cui è venuta a sapere che, invece, Gulbin fosse fuggita di nuovo, proprio come aveva fatto vent'anni prima. Sakine sta ancora provando a riprendersi, ma il trauma è riaffiorato, e la paura di poter perdere di nuovo la primogenita è insostenibile...

Gulbin vuole lasciare la Turchia. Ecco che cosa accadrà nella Nuova Puntata di My Home My Destiny

Finalmente, Baris e Zeynep riescono ad avvistare il taxi su cui sta viaggiando Gulbin. L'avvocato inizia a suonare il taxi per chiedere all'autista di fermarsi, mentre la mora telefona alla sorella. Zeynep insiste affinché non parta, mentre Gulbin appare determinata come non mai a lasciare quanto prima la Turchia per tornare in Germania. Intanto, tutti gli altri stanno provando a rincuorare Sakine, dichiarando a gran voce di essere assolutamente sicuri che Baris e la sua futura moglie saranno in grado di riportare la giovane a casa...

Gulbin accetta di tornare a casa con Zeynep, nelle Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny del 13 marzo 2025

Il tassista accosta per far scendere Gulbin, nonostante quest'ultima lo abbia a lungo supplicato di non arrestare la sua corsa. Zeynep scende a sua volta d'automobile e si va a sedere sul ciglio della strada, accanto a Gulbin. La ragazza, in lacrime, continua a sostenere che la cosa migliore sia lasciare la Turchia, anche perché la polizia potrebbe arrestarla da un momento all'altro. Prende la parola Baris, il quale le assicura che non ha nulla da temere: Tekin non l'ha tradita, quindi non ha fatto il suo nome. A questo punto, la protagonista le tende la mano e le chiede di seguirla, Gulbin la afferra ed acconsente. Baris avvisa a casa, e tutti tirano un sospiro di sollievo. Ali Riza ne approfitta per chiedere a Sultan se abbia gradito la sua sorpresa, e di dargli del "tu"; poi l'uomo annuncia di aver deciso di regalare le sue quote del ristorante alla moglie come regalo di nozze, e Nermin afferma di voler fare lo stesso dono a Sakine.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.