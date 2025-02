Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 febbraio 2025 - Thomas non accetterà che Hope soffra per causa sua e, preso coraggio, si dirigerà da Liam per cercare di convincerlo a cambiare idea sul divorzio. Lo Spencer non accetterà di ascoltarlo e gli confesserà di non poter in nessun modo perdonare l’ex moglie e questo perché ha baciato proprio il suo peggior nemico. Intanto Steffy sarà convinta che suo fratello risolva la brutta situazione che si è creata tra i coniugi Spencer mentre Ridge avrà paura che suo figlio si ritrovi a essere ossessionato da Hope... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 19 febbraio 2025 - Tarik raggiunge Yesim a casa, e quest'ultima cerca subito consolazione: gli rivela che la sua migliore amica Burcu è morta, togliendosi la vita. Intanto, Guzide, chiacchierando con Elmas, entra a conoscenza dell'ennesima bugia che le ha rifilato suo marito. A quanto pare, Tarik le ha sempre tenuto nascosto anche diversi immobili. Oylum e Behram, invece, s'incontrano per puro caso; poi, insieme, discutono con Nazan dell'uomo che, dopo averla quasi investita, ha puntato una pistola contro la giovane... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 19 febbraio 2025 - Nesrin si sta sfogando con Tarik, al quale confida di aver sentito Sakine e Zeynep dire di sentire ancora la sua mancanza. Lui, però, s'infuria: le ricorda qual è il loro obiettivo, ossia i soldi di Nermin e di sua sorella. La giovane gli chiede di scendere dalla macchina, se tra loro è soltanto una questione di denaro. Intanto, Nermin, Sultan ed Emine parlano di Sakine, per la quale sono molto preoccupate. Con l'occasione, la madre dice alla figlia che, qualsiasi cosa accadrà, loro due staranno sempre insieme. La donna rincasa, accompagnata dalla coppia di futuri sposi. Dopodiché, Nesrin e Tarik si presentano al loro appuntamento con Meltem. Quest'ultima e l'uomo temono che la giovane possa far saltare il loro piano, tanto che vogliono estrometterla: le hanno già comprato un biglietto per Berlino. Parallelamente, Baris rivela a Savas di aver scoperto che Tarik non è chi dice di essere, e che ora la polizia sta andando ad arrestarlo... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 febbraio 2025 - Alonso conferma: la sepoltura di Pia è avvenuta con discrezione. Cruz è sollevata; poi, informa il resto della famiglia che la rossa ha fatto ritorno nel suo paese d'origine. Intanto, dopo il bacio che si sono scambiati, la tensione tra il marchese e Maria Antonia cresce, tanto che Lorenzo si rende conto che c'è qualcosa che non va; allora, il Capitano fa delle allusioni maliziose per mettere la marchesa sull'attenti. Dopodiché, Ayala chiede a Martina di dargli una possibilità di farsi conoscere meglio, e lei, per fare contenta la madre, acconsente. Vera, invece, cerca di evitare Santos, mentre Lope rivela a Romulo la verità sui suoi lividi: ha bevuto troppo ed è caduto lungo una scarpata. Nel frattempo, Virtudes affronta Simona, e Candela racconta a Maria e Salvador il segreto della giovane... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

