Beautiful Anticipazioni Puntate dal 17 al 22 febbraio 2025: Liam vuole il divorzio, Hope torna da Thomas

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 17 al 22 febbraio 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap.

Beautiful ci aspetta con una nuova settimana ricca di colpi di scena. La Soap Americana nata nel 1987 e arrivata in Italia, inizialmente su Rai2, nel 1990, ci aspetta con le sue nuove puntate. Cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 17 al 22 febbraio 2025 su Canale5? Scopriamolo insieme

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 17 al 22 febbraio 2025

Puntata in onda Lunedì 17 febbraio 2025

Finn sta implorando sua moglie di tornare da lui e di perdonarlo per essersi avvicinato a Sheila ma Steffy, pur ammettendo di essere ancora innamorata di lui e di volere riavvicinarsi, ma non riesce a capire come possa essersi legato nuovamente alla donna che ha cercato di uccidere entrambi. Da quando Sheila è stata rimessa in libertà, infatti, Steffy vive costantemente nella paura. Finn le ribadisce di amarla profondamente e che, nonostante si sia riavvicinato alla sua madre naturale, farà di tutto per tenerla lontana e garantirle la giusta serenità. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 17 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 18 febbraio 2025

Sheila ribadisce a Deacon di non aver intenzione di allontanarsi da suo figlio, certa che prima o poi riuscirà a far parte della sua vita. Hope confida a Brooke di aver chiesto a Liam di superare la loro crisi matrimoniale, ma che lui vuole il divorzio, lasciando la madre sorpresa e addolorata. Hope è convinta che il marito non potrà mai perdonarla per il bacio tra lei e Thomas a Roma, e non sa cosa potrebbe succedere se sapesse dei momenti di passione che ha condiviso con lui. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 18 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 19 febbraio 2025

Thomas prende coraggio e va a trovare Liam per convincerlo delle buone intenzioni di Hope: lei lo ama e che vuole salvare la loro famiglia. Lui tuttavia non vuole sapere ragioni dal momento che sua moglie sapeva che non le avrebbe mai potuto perdonare il tradimento proprio con Thomas, nel frattempo Ridge è preoccupato Thomas sia nuovamente ossessionato dalla Logan. Mente Steffy ha fiducia nel fratello, sperando che Hope e Liam possano fare pace e tornare alla normalità, Brooke informa entrambi di aver appena parlato con la figlia che le ha confessato che il marito vuole procedere con il divorzio. Anche lei è molto preoccupata che, vista la situazione, Hope possa riavvicinarsi a Thomas. Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 19 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 20 febbraio 2025

Thomas confida a Hope di aver incontrato Liam per aiutarla a salvare la sua famiglia, ma che il suo intervento è stato inutile e lui non se ne fa una ragione. Thomas non se ne fa una ragione: come può Liam non perdonare una donna così meravigliosa che vuole ripartire da zero? In un impeto di passione, Thomas ammette di amare Hope e la bacia ancora. Alla Forrester, Brooke parla con Ridge, Steffy e Carter del rifiuto di Liam di perdonare Hope, nonostante le preghiere della figlia di dare un’ultima possibilità al loro matrimonio e tutti sono preoccupati per la reazione di Thomas. Brooke, inoltre, teme che Hope potrebbe sentirsi talmente distrutta da gettarsi nuovamente tra le braccia dell’ex amante. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 20 febbraio 2025

Puntata in onda Venerdì 21 febbraio 2025

Eric confida a R.J. di avere un problema alle mani che gli impedisce di tenere la matita e di disegnare come vorrebbe e ha bisogno dell’aiuto del nipote per mettere su carta la sua visione e creare un’ultima collezione d’alta moda per dimostrare a tutti, e a Ridge in particolare, il suo indiscutibile valore. R.J. non ha mai voluto seguire le orme della famiglia come stilista ma il nonno è profondamente convinto che abbia un grandissimo talento, e vorrebbe insegnargli il mestiere in cui lui è un maestro indiscusso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 21 febbraio 2025

Puntata in onda Sabato 22 febbraio 2025

Thomas ribadisce a Hope di essere perdutamente innamorato di lei e le racconta che Liam è subito corso da Steffy perché vorrebbe di tornare con lei. Delusa dal marito, la Logan decide tornare fare coppia fissa con Thomas. Sheila continua a vivere di nascosto a casa di Deacon, ma l’uomo è terrorizzato che Brooke e Hope possano scoprire come stanno realmente le cose, soprattutto ora che lei punta a riallacciare i rapporti con Finn. A sorpresa, Ridge e Carter si presentano a casa di Deacon per ottenere informazioni su Sheila che si nasconde per non essere vista mentre il suo amante è costretto ad un interrogatorio pressante.

Eric è ostacolato dai tremori alle mani e insiste per ottenere l’aiuto di R.J. per realizzare la sua nuova collezione, dopo che Ridge convinto che il padre non dovrebbe affrontare degli impegni professionali gravosi per la sua salute. Il nipote infine accetta anche per confortare il nonno, che vede svanire la propria abilità creativa. Finn cerca di ricucire il rapporto con Steffy, promettendo di proteggere lei e i bambini da Sheila ma sua moglie è ancora molto turbata. Dopo un momento di dolcezza e intimità, Steffy sembra tornare a fidarsi del marito.

Deacon respinge le accuse di nascondere Sheila ma lascia trasparire di provare sentimenti per lei, lasciando molto perplessi Ridge e Carter, che gli chiedono di informarli se dovesse avere informazioni sui movimenti della donna. Quando può finalmente uscire dal nascondiglio, Sheila ringrazia l’amante ancora per tutta la generosità e ribadisce il desiderio di restare nella vita di Finn, alimentando ulteriormente le preoccupazioni di Deacon mentre Steffy è decisa a tornare a casa da suo marito. Questo preoccupa il padre ed il nonno, che considerano Sheila ancora un serio pericolo per lei e per i bambini. Intanto Finn si presenta alla Spencer da Liam e lo mette in guardia dal tentare di allontanare la moglie da lui per riconquistarla. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 22 febbraio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.