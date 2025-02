My Home My Destiny 2 Anticipazioni 19 febbraio 2025, Nesrin fatta fuori: Tarik non la vuole più tra i piedi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 19 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Tarik e Meltem pensano che sia il momento di sbarazzarsi di Nesrin!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 19 febbraio 2025, Nesrin si sta sfogando con Tarik, al quale confida di aver sentito Sakine e Zeynep dire di sentire ancora la sua mancanza. Lui, però, s'infuria: le ricorda qual è il loro obiettivo, ossia i soldi di Nermin e di sua sorella. La giovane gli chiede di scendere dalla macchina, se tra loro è soltanto una questione di denaro. Intanto, Nermin, Sultan ed Emine parlano di Sakine, per la quale sono molto preoccupate. Con l'occasione, la madre dice alla figlia che, qualsiasi cosa accadrà, loro due staranno sempre insieme. La donna rincasa, accompagnata dalla coppia di futuri sposi. Dopodiché, Nesrin e Tarik si presentano al loro appuntamento con Meltem. Quest'ultima e l'uomo temono che la giovane possa far saltare il loro piano, tanto che vogliono estrometterla: le hanno già comprato un biglietto per Berlino. Parallelamente, Baris rivela a Savas di aver scoperto che Tarik non è chi dice di essere, e che ora la polizia sta andando ad arrestarlo...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nesrin in lacrime!

Nesrin ha sentito con le sue orecchie Sakine e Zeynep confessare di sentire ancora molto la sua mancanza, e queste loro esternazioni non possono di certo lasciarla indifferente. La giovane, ancora in lacrime, ne sta parlando con Tarik, il quale è visibilmente irritato. Infatti, Tarik, piuttosto nervoso, ci tiene a ricordarle quale sia il loro piano, ossia mettere le mani sull'ingente patrimonio di sua sorella e di Nermin: non deve lasciarsi distrarre da questioni personali e sentimentali. Nestrin ferma la macchina e gli dice che, se il loro rapporto si fonda solo sul denaro, è meglio che lui scenda; Tarik, però, le fa presente che Meltem li sta attendendo...

My Home My Destiny Anticipazioni: Tutte in ansia per Sakine...

A casa di Nermin, le donne sono riunite in cucina. Sono tutte visibilmente preoccupate per Sakine, la quale, in evidente stato di shock, all'improvviso ha deciso di uscire. Con l'occasione Sultan vuole chiarire che, qualsiasi cosa accadrà in futuro, lei non si separerà mai da Emine, né tantomeno da Sakine: anche se dovesse convolare a nozze, porterebbe entrambe a vivere con lei. Nel mentre, il suo futuro marito, Ali Riza, sta origliando. Finalmente, Zeynep, Baris e Sakine tornano a casa...

Nesrin abbandonata da Tarik, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 19 febbraio 2025

Nesrin e Tarik raggiungono Meltem, la quale li stava attendendo: ha qualcosa di molto importante da comunicare loro. Meltem vuole sapere che cosa sta succedendo, ma la giovane sa bene che, in verità, è già al corrente di tutto. A questo punto, la donna e l'uomo dichiarano di avere il timore che Nesrin possa mandare all'aria il loro piano, visto che è troppo coinvolta emotivamente. Quest'ultima, inviperita, si scaglia contro Tarik, consapevole che lui non l'abbia mai amata davvero. Meltem e Tarik, in effetti, vogliono estromettere Nesrin, tanto che le consegnano un biglietto di sola andata per Berlino. Parallelamente, Baris svela a Savas che cosa ha scoperto sul nuovo arrivato: Tarik non è chi dice di essere, e la polizia sta per arrestarlo!

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.