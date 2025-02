Tradimento Anticipazioni 19 febbraio 2025: Guzide scopre il segreto di Tarik!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 19 febbraio 2025 su Canale 5: Guzide sta per scoprire l'ennesimo segreto che Tarik le ha sempre tenuto nascosto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 febbraio 2025, alle 14:10, Tarik raggiunge Yesim a casa, e quest'ultima cerca subito consolazione: gli rivela che la sua migliore amica Burcu è morta, togliendosi la vita. Intanto, Guzide, chiacchierando con Elmas, entra a conoscenza dell'ennesima bugia che le ha rifilato suo marito. A quanto pare, Tarik le ha sempre tenuto nascosto anche diversi immobili. Oylum e Behram, invece, s'incontrano per puro caso; poi, insieme, discutono con Nazan dell'uomo che, dopo averla quasi investita, ha puntato una pistola contro la giovane...

Tradimento Anticipazioni: Yesim mente a Tarik...

Yesim ha le mani sporche di sangue. La donna, scoperto il tradimento di Burcu, la quale aveva inviato i suoi video compromettenti a Guzide, l'ha raggiunta in stazione, dove, al culmine di un'accesa lite, l'ha spinta sui binari proprio mentre stava passando il treno. Ora, Tarik si sta recando da Yesim, che ha evidente bisogno di conforto. Quest'ultima confida all'amante che è addolorata perché Burcu è morta. Tuttavia, la mora, che non è di certo una sprovveduta, non si autodenuncia, ma rifila a Tarik una menzogna bella e buona: la sua migliore amica si è tolta la vita...

Tradimento Anticipazioni: Guzide sconvolta...

Guzide sta per fare l'ennesima scoperta sconvolgente su Tarik. La giudice è rimasta di stucco quando è venuta a sapere che il marito aveva una vita parallela, ossia un'amante e persino un'altra figlia, ed è rimasta di stucco anche quando è venuta a sapere che aveva un ingente patrimonio che le aveva sempre tenuto nascosto; ora, Guzide entra a conoscenza dell'ennesimo segreto di Tarik. Chiacchierando con Elmas, la protagonista scopre che il consorte - bugiardo e fedifrago - non le ha mai detto di possedere diversi immobili...

Oylum s'imbatte in Behram, nelle Anticipazioni di Tradimento del 19 febbraio 2025

Oylum se l'è vista davvero brutta di recente. La giovane stava per essere investita, e l'autista, una volta sceso dalla macchina, le ha persino puntato contro una pistola. Per fortuna, è accorso in suo aiuto Behram, un ragazzo che aveva assistito a tutta la scena, e che poi le ha lasciato un biglietto da visita, spronandolo a chiamarlo nel caso in cui avesse voluto sporgere denuncia. Tuttavia, quando Oylum gli ha telefonato, Behram non ha - volutamente - risposto. Adesso, i due stanno per incontrarsi per puro caso. Così, Oylum e Behram colgono l'occasione per discutere con Nazan dell'uomo che voleva sparare alla prima...

