Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 febbraio 2025: Thomas cerca di convincere Liam a perdonare Hope!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 19 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Thomas si presenta da Liam per spronarlo a perdonare Hope ma lo Spencer gelerà pure lui!

Beautiful ci aspetta per un nuovo appuntamento il 19 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni della puntata della Soap, in onda alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Thomas non accetterà che Hope soffra per causa sua e, preso coraggio, si dirigerà da Liam per cercare di convincerlo a cambiare idea sul divorzio. Lo Spencer non accetterà di ascoltarlo e gli confesserà di non poter in nessun modo perdonare l’ex moglie e questo perché ha baciato proprio il suo peggior nemico. Intanto Steffy sarà convinta che suo fratello risolva la brutta situazione che si è creata tra i coniugi Spencer mentre Ridge avrà paura che suo figlio si ritrovi a essere ossessionato da Hope.

Beautiful Anticipazioni 19 febbraio 2025: Thomas pronto ad aiutare Hope

Hope ha detto addio a Thomas e ha deciso di riprovare a riavvicinarsi a Liam. Il suo tentativo è però miseramente fallito. Lo Spencer le ha detto NO e ha confessato di non poterla perdonare per aver baciato proprio Thomas. Quest’ultimo, preoccupato di aver causato un vero e proprio guaio indirettamente, deciderà di parlare faccia a faccia con il suo rivale di una vita. Si presenterà da Liam per chiedergli di concedere alla Logan un’altra possibilità e per rassicurarlo sul fatto che, nonostante sia sembrato il contrario, la figlia di Brooke è ancora innamorata di lui e questo non cambierà.

Beautiful Anticipazioni: Liam conferma a Thomas di non poter perdonare Hope

Liam sarà parecchio infastidito dalla richiesta di Thomas di perdonare Hope. Lo Spencer rivelerà al suo rivale di non poter scusare la sua ex proprio a causa sua e degli errori che ha commesso in passato. Il Forrester non riuscirà a fargli cambiare idea. Intanto Steffy, al corrente del gesto del fratello, spererà che le cose tra Hope e Liam si sistemino ma Brooke la gelerà rivelandole quanto raccontato da sua figlia e del suo deludente confronto con lo Spencer.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Ridge in ansia per Thomas

Brooke rivelerà a Steffy che Hope è delusa dalla decisione di Liam e che purtroppo le cose non si risolveranno velocemente come tutti speravano. La Forrester rimarrà senza parole e sarà molto preoccupata per suo fratello. Ridge avrà molta paura che suo figlio ricada nell’ossessione dalla Logan, come purtroppo accaduto in passato. Lo stilista cercherà di tenere d’occhio le mosse del ragazzo, pronto ad aiutarlo qualora vedesse segni di ricaduta. Steffy e Brooke invece saranno in ansia e spereranno che Hope, rifiutata da Liam, si riavvicini al giovane designer.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.