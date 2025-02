La Promessa Anticipazioni dal 17 al 23 febbraio 2025: Alonso bacia Maria Antonia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 17 al 23 febbraio 2025. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 17 al 23 febbraio 2025

Puntata di Lunedì 17 febbraio 2025

Alonso e Maria Antonia scambiano un bacio passionale ma lei è immediatamente assalita dai rimorsi. Mentre Lope nasconde a Salvador un segreto che lo tormenta, Virtudes rifiuta categoricamente di riconciliarsi con Simona. Triste epilogo per Pia viene lasciata a riposare in eterno in solitudine: nessuno partecipa alle sue esequie. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 17 febbraio 2025.

Puntata di Martedì 18 febbraio 2025

Martina rifila un sonoro schiaffo a Ignacio e viene rimproverata duramente da Margarita. Santos si mostra minaccioso nei confronti di Vera, e le promette di fare rivelazioni compromettenti se parlerà con qualcuno delle molestie a cui l’ha sottoposta. Adriano, invece, si apre con Catalina raccontandole l’idea di una fuga che coinvolge la sua fidanzata e il fratello, che hanno sottratto denaro al loro padre. Mentre Vera non può rivelare la verità a Ricardo, Maria e Salvador si interessano al mistero che avvolge Lope. Ricardo si confida con Romulo e ammette di essere innamorato della defunta Pia, e viene invitato a sfogarsi su ciò che gli è accaduto. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 18 febbraio 2025.

Puntata di Mercoledì 19 febbraio 2025

Cruz si rallegra quando Alonso conferma che la sepoltura di Pia è avvenuta in modo discreto, mettendo poi in giro la voce che la donna è tornata nel suo paese. Dopo il bacio, c’è grande tensione tra Alonso e Maria Antonia, mentre Lorenzo si accorge della situazione e fa allusioni maliziose a Cruz. Il conte de Ayala chiede a Martina di potersi conoscersi meglio e lei accetta, per la gioia di Margarita. Nel frattempo, Catalina e Adriano sono sempre più complici, mentre Vera cerca di evitare Santos in ogni modo. Lope non rivela a Romulo la verità sui suoi lividi e gli racconta di aver bevuto troppo e di essere caduto lungo una scarpata. Mentre Virtudes affronta di nuovo la madre, intanto Candela cede dopo aver assistito alle loro continue e furiosi discussioni, confidando a Salvador e Maria il segreto della giovane. Manuel, invece, rivela a Curro di averlo accompagnato in guerra per volere di Martina. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 19 febbraio 2025

Puntata di Giovedì 20 febbraio 2025

Jana mette Cruz in una situazione difficile, costringendola a una scelta ardua e lei decide di consultare la sua governante prima di prendere una decisione definitiva. Mentre Petra continua a esercitare il suo rigido controllo sui domestici, vietando loro di piangere la perdita di Pia. Romulo invece decide di intervenire. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 20 febbraio 2025

Puntata di Venerdì 21 febbraio 2025

María Fernández lotta con il dolore per la perdita di Pia e Martina se ne accorge: messa alle strette deve scegliere se svelare il vero motivo del suo dolore, dal momento che Martina sa che Pia è semplicemente tornata al suo paese. Lope si mostra ostile con Salvador che si sente disorientato dal cambiamento dell’amico. Dopo una visita di Simona, Catalina realizza di aver sbagliato atteggiamento e cerca di rimediare: la donna si scuserà con Tadeo, chiedendogli un incontro con Adriano. Ricardo vuole rendere omaggio a Pia nonostante le imposizioni di Petra, ma finirà per scontrarsi con qualcuno. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 21 febbraio 2025

Puntata di Sabato 22 febbraio 2025

Ricardo suggerisce di organizzare un tributo in memoria di Pia al cimitero da parte delle sue amiche, ma il marchese tentenna per non attirare attenzione mentre Petra si oppone all’idea. Mentre Romulo delude tutti, Manuel confida a José la sua paura che Curro, determinato a combattere, possa perdere la vita nel prossimo attacco. José lo tranquillizza: ha un piano rischioso per portarlo in salvo dalla trincea. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 22 febbraio 2025

Puntata di Domenica 23 febbraio 2025

Petra se la prende con Candela e Simona, mentre il conte de Ayala regala a Martina un collier prezioso che la sorprende. Salvador invece dona a Maria un diario. Candela svela segreti intimi di Virtudes e Lope vuole intervenire e a mandarla via dalla cucina. Ricardo propone di commemorare Pia con un omaggio nel cortile della Promessa mentre Catalina scrive una sentita lettere di scuse ad Adriano. Romulo vuole aiutare Ricardo e agisce da intermediario con il marchese per permettere l’omaggio a Pia. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 23 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.