La Promessa Anticipazioni 19 febbraio 2025: Lorenzo, sospettoso, mette la "pulce nell'orecchio" a Cruz...

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 19 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Lorenzo fa delle maliziosi allusioni su Alonso e Maria Antonia, e Cruz inizia a diventare sospettosa...

Nella puntata de La Promessa, in onda il 19 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Alonso conferma: la sepoltura di Pia è avvenuta con discrezione. Cruz è sollevata; poi, informa il resto della famiglia che la rossa ha fatto ritorno nel suo paese d'origine. Intanto, dopo il bacio che si sono scambiati, la tensione tra il marchese e Maria Antonia cresce, tanto che Lorenzo si rende conto che c'è qualcosa che non va; allora, il Capitano fa delle allusioni maliziose per mettere la marchesa sull'attenti. Dopodiché, Ayala chiede a Martina di dargli una possibilità di farsi conoscere meglio, e lei, per fare contenta la madre, acconsente. Vera, invece, cerca di evitare Santos, mentre Lope rivela a Romulo la verità sui suoi lividi: ha bevuto troppo ed è caduto lungo una scarpata. Nel frattempo, Virtudes affronta Simona, e Candela racconta a Maria e Salvador il segreto della giovane...

La Promessa Anticipazioni 19 febbraio 2025: Pia si è suicidata!

Pia, non riuscendo più a sopportare la presenza di Gregorio, tornato a piede libero e giunto a Lujan per darle il tormento, ha compiuto un gesto estremo: si è tolta la vita. La rossa è stata sepolta, e nessuno dei suoi amici era presente; infatti, Alonso e Cruz avevano stabilito che questo evento si dovesse verificare nel modo più discreto possibile, per non dare nell'occhio e non far scoppiare uno scandalo. Ora, il marchese conferma che tutto è andato secondo i loro piani, e la moglie tira un sospiro di sollievo; poi, Cruz comunica al resto della famiglia che Pia non è più a La Promessa perché ha improvvisamente deciso di fare ritorno al suo paese d'origine...

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo fa delle maliziose allusioni, e Cruz...

Maria Antonia ed Alonso, in un momento di solitudine e debolezza, hanno ceduto alla passione, e così si sono dati un appassionato bacio. Lei, però, si è pentita subito, sentendo che stava tradendo sia il ricordo del defunto marito che la fiducia della sua migliore amica. Per questo motivo, adesso i due stanno cercando di tenersi a debita distanza. La tensione tra loro è palpabile, e Lorenzo, al quale sfugge poco o niente, se ne rende immediatamente conto. Pertanto, il Capitano de La Mata non si lascia sfuggire l'occasione di fare della allusioni maliziose, in modo tale che Cruz possa aprire gli occhi. Quest'ultima lo zittisce, rimettendolo al suo posto, anche se ormai le è andata "la pulce nell'orecchio"...

La Promessa Trame e Anticipazioni: Virtudes contro Simona!

Martina, contraria alla relazione tra Margarita ed Ayala, è arrivata a schiaffeggiare quest'ultimo davanti a tutti. Neanche a dirlo, la madre l'ha duramente rimproverata per il suo gesto sconsiderato; tuttavia, sembrerebbe che Ayala non le serbi rancore. Il Conte si riavvicina alla giovane, chiedendole di provare a deporre le armi e dargli una chance concreta di farsi conoscere. Martina, per amore di Margarita, accetta. Avrà fatto bene ad abbassare la guardia? Nel mentre, Vera, dopo essere stata minacciata da lui, cerca di tenersi a distanza da Santos, mentre Lope, trovandosi con le spalle al muro, si decide finalmente a vuotare il sacco. Il cuoco si apre con Romulo, confessandogli la verità sui suoi lividi: gli è capitato di alzare troppo il gomito, e, ebbro, è caduto lungo una scarpata. Per finire, Virtudes sta affrontando di nuovo Simona, e Candela, nervosa, riferisce a Maria e a Salvador il segreto della figlia dell'amica...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 23 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.