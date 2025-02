My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 febbraio 2025: Nesrin abbandonata, Tarik smascherato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 17 al 21 febbraio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda lunedì 17 febbraio 2025

Nesrin racconta a Tarik come si è ustionata il dito: aveva quindici anni quando il figlio della signora per cui lavorava Sakine provò ad aggredirla; lei tentò di difendersi. Una volta rincasata, quella donna chiamò la madre, che se la prese con Nesrin, tanto che arrivò a premere sulla ferita con ancora più forza. Poi aggiunge che la signora chiamò anche il padre, che la rinchiuse in casa e non le permise più di frequentare la scuola. Per questo motivo, scappò. Dopodiché, dice al fidanzato che sono pronti per andare a casa di Nermin, dove sta per avere luogo la proposta di fidanzamento di Baris a Zeynep. Quest'ultimo arriva con i suoi doni e con Ali Riza e Savas. Sono tutti molto emozionati, anche se Sakine continua ad avere un'espressione cupa, e a sentirsi schiacciata da Nermin. Per finire, i futuri sposi si scambiano gli anelli. A questo punto, Sakine si allontana. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 17 febbraio 2025.

Puntata in onda martedì 18 febbraio 2025

Zeynep segue Sakine in cucina, e lo stesso fanno le altre. Nermin le chiede di dare pace alla figlia; allora la donna le dice che presto si libereranno di lei, poi prende la giacca e se ne va. Zeynep la segue. Intanto, Baris riceve la telefonata dal suo amico poliziotto, che gli rivela che il vero nome di Tarik è un altro. Dopodiché, Nesrin ed il fidanzato rischiano d'investire con l'automobile Sakine. Quest'ultima corre via, e la figlia maggiore scende dal veicolo per inseguirla. Così, sente la madre che dice alla figlia minore che è tutto ciò che le resta, avendo perduto gli altri suoi due figli. Zeynep sottolinea che condivide la sua sofferenza, visto che sta parlando dei suoi fratelli. Baris le raggiunge. Sakine vuota il sacco: è in quello stato perché l'ha sentita mentre dichiarava che non l'avrebbe voluta nella sua nuova casa. Zeynep ribadisce con forza che non potrebbe mai lasciarla da sola. La coppia la convince a rincasare. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 18 febbraio 2025.

Puntata in onda mercoledì 19 febbraio 2025

Nesrin si sta sfogando con Tarik, al quale confida di aver sentito Sakine e Zeynep dire di sentire ancora la sua mancanza. Lui, però, s'infuria: le ricorda qual è il loro obiettivo, ossia i soldi di Nermin e di sua sorella. La giovane gli chiede di scendere dalla macchina, se tra loro è soltanto una questione di denaro. Intanto, Nermin, Sultan ed Emine parlano di Sakine, per la quale sono molto preoccupate. Con l'occasione, la madre dice alla figlia che, qualsiasi cosa accadrà, loro due staranno sempre insieme. La donna rincasa, accompagnata dalla coppia di futuri sposi. Dopodiché, Nesrin e Tarik si presentano al loro appuntamento con Meltem. Quest'ultima e l'uomo temono che la giovane possa far saltare il loro piano, tanto che vogliono estrometterla: le hanno già comprato un biglietto per Berlino. Parallelamente, Baris rivela a Savas di aver scoperto che Tarik non è chi dice di essere, e che ora la polizia sta andando ad arrestarlo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 19 febbraio 2025.

Puntata in onda giovedì 20 febbraio 2025

Sakine racconta alle altre la sua storia. Quando era piccola, sua madre era sempre malata; lei l'accudiva, benché fosse solo una bambina, fino a quando la donna è morta. Intanto, suo padre, che iniziò a frequentare un'altra donna, si opponeva alle sue nozze con Bayram: se lo avesse sposato, l'avrebbe ripudiata. Sakine fuggì con l'amato, ed iniziò a fare la moglie. Erano poverissimi, quindi lei, diventata mamma di Gulbin, andò a fare le pulizie. Sakine era sola, e Bayram la terrorizzava. Nel mentre, Nesrin arriva alla baracca in cui è nata e cresciuta, e qui si rivede quando, da adolescente, scappò via. In un secondo momento, gli agenti di polizia arrestano Meltem per favoreggiamento della criminalità organizzata, e poco dopo provano ad acciuffare anche a Tarik, il quale, però, riesce a dileguarsi prima. Baris, avvisato da Emre, ha il timore che non riescano a prenderlo, e che possa rappresentare un pericolo per Zeynep. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 20 febbraio 2025.

Puntata in onda venerdì 21 febbraio 2025

Nesrin, o meglio Gulbin, si trova nella baracca in cui è nata e cresciuta, fino a quando non è scappata via. Qui sta affrontando un doloroso viaggio nei ricordi. Intanto, Sakine sta sognando di tornare a casa e di ritrovare la figlia - ancora adolescente - che dorme sul divano; piangendo, le chiede perdono. Al suo risveglio, disperata, la donna prega affinché possa rivedere anche soltanto per una volta Gulbin. Intanto, Zeynep si sta sfogando con Emine: le dispiace aver trattato male Sakine, la quale è ancora alle prese con la gestione del grande dolore per la perdita dei due figli. Così, raggiunta Sakine, la protagonista le promette che, passato il matrimonio, troverà presto Gulbin. Baris, invece, viene avvisato da Emre che, benché li abbiano cercati per tutta la notte, non sono riusciti a rintracciare né Nesrin né Tarik. Poi, lui e Savas spronano Ali Riza a sposarsi subito con Sultan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 21 febbraio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.