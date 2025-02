Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 febbraio 2025 - Hope è distrutta. Liam non la perdonerà mai. La piccola Logan rivelerà a sua madre di aver tentato di salvare il suo matrimonio con lo Spencer ma di aver ricevuto un sonoro e doloroso rifiuto. La ragazza confesserà a Brooke di essere certa che il suo ex non la scuserà mai per il bacio dato a Thomas a Roma e sicuramente andrebbe di matto se dovesse scoprire delle notti di passione passate insieme al Forrester. Intanto Sheila ribadirà a Deacon di non aver alcuna intenzione di allontanarsi da suo figlio, non ora che è certa di avere un posto nel suo cuore... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 18 febbraio 2025 - Oylum si reca in prigione per fare visita ad Ozan. Vedendo che quest'ultimo ha molte ferite, la giovane si preoccupa ancora di più; Ozan, tuttavia, prova a tranquillizzarla. Poi, insieme, escogitano un modo per far sì che Guzide non debba più essere in pena per loro. Dopodiché, Oylum, temendo che la madre non la perdonerà, cerca conforto in Sezai. L'uomo coglie l'occasione per raccontarle che anche lui ha una figlia, Ipek, la quale vive in Canada. In un secondo momento, Ozan torna a piede libero. Infatti, Oltan informa il ragazzo che i due testimoni oculari della caduta di Refik presto modificheranno la loro deposizione... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 18 febbraio 2025 - Zeynep segue Sakine in cucina, e lo stesso fanno le altre. Nermin le chiede di dare pace alla figlia; allora la donna le dice che presto si libereranno di lei, poi prende la giacca e se ne va. Zeynep la segue. Intanto, Baris riceve la telefonata dal suo amico poliziotto, che gli rivela che il vero nome di Tarik è un altro. Dopodiché, Nesrin ed il fidanzato rischiano d'investire con l'automobile Sakine. Quest'ultima corre via, e la figlia maggiore scende dal veicolo per inseguirla. Così, sente la madre che dice alla figlia minore che è tutto ciò che le resta, avendo perduto gli altri suoi due figli. Zeynep sottolinea che condivide la sua sofferenza, visto che sta parlando dei suoi fratelli. Baris le raggiunge. Sakine vuota il sacco: è in quello stato perché l'ha sentita mentre dichiarava che non l'avrebbe voluta nella sua nuova casa. Zeynep ribadisce con forza che non potrebbe mai lasciarla da sola. La coppia la convince a rincasare... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 18 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 febbraio 2025 - Margarita sta sgridando Martina per aver schiaffeggiato Ayala. Intanto, Santos si fa sempre più minaccioso nei confronti di Vera: le giura che, se solo oserà parlare delle molestie subite, divulgherà tutte le notizie compromettenti che ha sul suo conto. Infatti, la domestica non riesce ad aprirsi con Ricardo, il quale l'ha difesa dallo spietato figlio. Dopodiché, proprio Ricardo confida a Romulo di amare ancora Pia, da poco deceduta. Adriano, invece, si sta aprendo con Catalina, raccontandole di una fuga che coinvolge la sua fidanzata ed il fratello, i quali hanno sottratto un'ingente somma di denaro al loro padre. Nel frattempo, Maria e Salvador provano ad indagare insieme per cercare di capire quale sia il segreto di Lope, il quale, ferito, nel mentre viene esortato da Romulo a sfogarsi in merito a ciò che gli è successo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

