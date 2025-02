My Home My Destiny 2 Anticipazioni 18 febbraio 2025: Nesrin scopre la verità e crolla!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 18 febbraio 2025 su Canale 5: Nesrin ha un crollo emotivo dopo aver origliato una conversazione privata tra Sakine e Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 febbraio 2025 alle 16:50, Zeynep segue Sakine in cucina, e lo stesso fanno le altre. Nermin le chiede di dare pace alla figlia; allora la donna le dice che presto si libereranno di lei, poi prende la giacca e se ne va. Zeynep la segue. Intanto, Baris riceve la telefonata dal suo amico poliziotto, che gli rivela che il vero nome di Tarik è un altro. Dopodiché, Nesrin ed il fidanzato rischiano d'investire con l'automobile Sakine. Quest'ultima corre via, e la figlia maggiore scende dal veicolo per inseguirla. Così, sente la madre che dice alla figlia minore che è tutto ciò che le resta, avendo perduto gli altri suoi due figli. Zeynep sottolinea che condivide la sua sofferenza, visto che sta parlando dei suoi fratelli. Baris le raggiunge. Sakine vuota il sacco: è in quello stato perché l'ha sentita mentre dichiarava che non l'avrebbe voluta nella sua nuova casa. Zeynep ribadisce con forza che non potrebbe mai lasciarla da sola. La coppia la convince a rincasare...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sakine rovina la festa...

A casa di Nermin erano tutti felici per la proposta di fidanzamento ufficiale di Baris, a partire proprio da quest'ultimo e dalla sua futura moglie, Zeynep; Sakine, al contrario, aveva un'espressione funerea. Infatti, benché le altre la sollecitassero in continuazione a provare a sorridere un po', la donna continuava ad avere il muso lungo. Allora, in seguito al rito dello scambio degli anelli, Sakine ha avuto un'uscita infelice e si è allontanata in fretta e furia, per dirigersi in cucina. La figlia l'ha seguita, così come Nermin, Sultan ed Emine: erano molto preoccupate per lei...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sakine in fuga!

Sakine non fa che piangersi addosso, recitando alla perfezione la parte che le riesce meglio, ossia quella della vittima; a questo punto, Nermin le chiede di darci un taglio, poiché in questo modo non fa che rovinare una serata molto importante per Zeynep. La poverina, amareggiata, sottolinea che a breve smetterà di essere "un problema" per la loro figlia. Sakine va a prendere il cappotto ed esce velocemente dalla villa. Zeynep, dispiaciuta per la situazione, le va dietro. Intanto, Baris riceve una telefonata dal suo amico Emre, il quale lo avvisa che ha scoperto che Tarik non è chi dice di essere: usa un falso nome!

Nesrin fa una scoperta sconvolgente, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 18 febbraio 2025

Sakine sta scappando da Zeynep, quando un'automobile rischia d'investirla: al volante c'è Nesrin, che ha accanto Tarik. La donna, viva per miracolo, riprende la sua corsa, fino a quando la mora non la raggiunge. Finalmente Sakine e Zeynep hanno un chiarimento, al quale da lontano assiste la giovane dagli occhi di ghiaccio. La madre ammette di avere il terrore di perdere anche lei, visto che, avendo perso due figli, è tutto ciò che le resta; Zeynep sottolinea che condivide il suo dolore, dato che sta pur sempre parlando dei suoi fratelli. Nesrin piange con una mano poggiata sul cuore. Arriva Baris, che vorrebbe riportare a casa entrambe, ma Sakine dichiara di aver sentito chiaramente la figlia sostenere di non voler più vivere sotto lo stesso tetto con lei. Zeynep, capendo di essere stata fraintesa, precisa che non la lascerebbe mai sola; il rosso le fa la stessa promessa. Allora, la coppia convince Sakine a rincasare...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 17 al 21 febbraio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.