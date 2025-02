Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 febbraio 2025: Hope sconvolta e delusa dalla decisione di Liam!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 18 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Hope rivela a Brooke del suo incontro infruttuoso con Liam e di come lo Spencer l'abbia gelata rivelandole di non poterla perdonare. La Logan getterà la spugna?

Hope è distrutta. Liam non la perdonerà mai. Nella puntata di Beautiful in onda il 18 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la piccola Logan rivelerà a sua madre di aver tentato di salvare il suo matrimonio con lo Spencer ma di aver ricevuto un sonoro e doloroso rifiuto. La ragazza confesserà a Brooke di essere certa che il suo ex non la scuserà mai per il bacio dato a Thomas a Roma e sicuramente andrebbe di matto se dovesse scoprire delle notti di passione passate insieme al Forrester. Intanto Sheila ribadirà a Deacon di non aver alcuna intenzione di allontanarsi da suo figlio, non ora che è certa di avere un posto nel suo cuore.

Beautiful Anticipazioni 18 febbraio 2025: Hope getta la spugna?

Liam ha detto NO a Hope. Lo Spencer ha gelato la Logan rivelandole di non aver alcuna intenzione di perdonarla, di non poterlo fare né ora né mai. Il figlio di Bill non riesce a dimenticare quanto successo tra la sua ex e l’uomo che più di tutti odia, Thomas Forrrester. Per la piccola Logan è stato un duro colpo; dopo aver ragionato a lungo sui suoi errori, la ragazza ha cercato di rimediare ma si è trovata la porta chiusa in faccia ma soprattutto una spiegazione a cui non può controbattere, soprattutto perché oltre al bacio a Roma c’è stato molto di più e Liam ancora non lo sa. Hope sarà costretta a gettare la spugna?

Beautiful Anticipazioni: Hope non può rivelare a Liam tutta la verità

Hope racconterà a sua madre del suo incontro infruttuoso con Liam e le confesserà di essere sì delusa ma di capire le ragioni che spingono lo Spencer a chiuderle le porte in faccia. La ragazza confesserà a Brooke di non aver potuto confessare al suo ex marito tutto quello che è realmente successo con Thomas. Se il figlio di Bill dovesse sapere che oltre a un bacio è successo altro, tra di loro non ci sarebbe neanche più un confronto e la loro famiglia sarebbe davvero distrutta. Hope prometterà di tenere per sé questo segreto, che se venisse fuori scatenerebbe un vero e proprio putiferio.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila non molla la presa su Finn

Da quando ha salvato Kelly e Finn l’ha chiamata mamma, Sheila si è convinta di aver guadagnato il diritto di avere un posto nella vita di suo figlio. La Carter è certa che il suo bambino la ami e che debba solo superare l’ostacolo Steffy, l’unica persona che so frappone tra loro. La rossa ribadirà a Deacon di non avere alcuna intenzione di lasciare Los Angeles nonostante lui tenti di convincerla a non fare pazzie e a non mettersi di nuovo nei guai.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.