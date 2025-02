La Promessa Anticipazioni 18 febbraio 2025: Margarita prende di petto Martina e la rimprovera duramente!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 18 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Margarita si scontra con Martina per difendere Ayala!

Altre sorprese nella puntata de La Promessa in onda il 18 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Margarita sta sgridando Martina per aver schiaffeggiato Ayala. Intanto, Santos si fa sempre più minaccioso nei confronti di Vera: le giura che, se solo oserà parlare delle molestie subite, divulgherà tutte le notizie compromettenti che ha sul suo conto. Infatti, la domestica non riesce ad aprirsi con Ricardo, il quale l'ha difesa dallo spietato figlio. Dopodiché, proprio Ricardo confida a Romulo di amare ancora Pia, da poco deceduta. Adriano, invece, si sta aprendo con Catalina, raccontandole di una fuga che coinvolge la sua fidanzata ed il fratello, i quali hanno sottratto un'ingente somma di denaro al loro padre. Nel frattempo, Maria e Salvador provano ad indagare insieme per cercare di capire quale sia il segreto di Lope, il quale, ferito, nel mentre viene esortato da Romulo a sfogarsi in merito a ciò che gli è successo...

La Promessa Anticipazioni 18 febbraio 2025: Margarita contro Martina!

Martina non ha mai tollerato la presenza di Ayala al fianco di Margarita, ritenendo che fosse troppo presto per quest'ultima tentare di rifarsi una vita: in fin dei conti, suo marito, ossia il proprio padre, non era morto da tanto tempo. Così, la giovane si è dimostrata sin da subito contraria alla loro frequentazione, fino ad arrivare ad un'esplosione di rabbia nel momento in cui i due hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. La tensione tra Martina ed Ayala è arrivata alle stelle quando lei lo ha accusato di averle organizzato un incontro con un ragazzo: Martina lo ha schiaffeggiato davanti a tutti! Margarita, furibonda per il suo gesto sconsiderato, sta rimproverando sua figlia...

La Promessa Anticipazioni: Ricardo confessa di essere innamorato...

Santos sta dimostrando di essere davvero spietato. Il giovane tiene Vera in pugno, essendo a conoscenza dei suoi segreti, tanto che ora la sta minacciando: le giura che, se solo oserà fare parola delle molestie subite, allora divulgherà tutte le notizie compromettenti che ha sul suo conto. La domestica sembra non avere scampo, ed infatti non riesce neanche ad aprirsi con Ricardo, il quale l'ha appena salvata da Santos. Intanto, proprio Ricardo si sta invece confidando con Romulo. Il maggiordomo ammette di provare ancora un forte sentimento amoroso nei confronti di Pia, benché quest'ultima sia ormai passata a miglior vita...

La Promessa Anticipazioni: Lope sempre più chiuso in se stesso...

Adriano sta vuotando il sacco. Il ragazzo, sentendo di potersi fidare di lei, sta raccontando la sua storia a Catalina. Adriano mette la marchesina al corrente della fuga che coinvolge la sua fidanzata ed il fratello, i quali hanno sottratto un'ingente somma di denaro al loro padre prima di far perdere le loro tracce. Parallelamente, Maria spalleggia Salvador, che sta ancora cercando di capire che cosa stia nascondendo Lope. La coppia, preoccupata per l'amico, vorrebbe entrare a conoscenza del suo segreto, sperando così di permettergli di alleggerirsi, e magari di potergli dare un mano; peccato che Lope tenga la bocca cucita, sia con Maria e Salvador che con Romulo, che lo sta esortando a sfogarsi in merito a ciò che gli è accaduto, ma appunto senza successo...

