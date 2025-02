Tradimento Anticipazioni 18 febbraio 2025: Ozan scarcerato grazie ad Oltan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 18 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Ozan sta per tornare in libertà, e deve ringraziare solo Oltan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 18 febbraio 2025 alle 14.10, Oylum si reca in prigione per fare visita ad Ozan. Vedendo che quest'ultimo ha molte ferite, la giovane si preoccupa ancora di più; Ozan, tuttavia, prova a tranquillizzarla. Poi, insieme, escogitano un modo per far sì che Guzide non debba più essere in pena per loro. Dopodiché, Oylum, temendo che la madre non la perdonerà, cerca conforto in Sezai. L'uomo coglie l'occasione per raccontarle che anche lui ha una figlia, Ipek, la quale vive in Canada. In un secondo momento, Ozan torna a piede libero. Infatti, Oltan informa il ragazzo che i due testimoni oculari della caduta di Refik presto modificheranno la loro deposizione...

Tradimento Anticipazioni: Oylum in ansia per Ozan...

Nel momento in cui è venuta a sapere che Ozan è finito dietro le sbarre, Oylum corre a fargli visita. In pena per il fratello, la giovane vuole assicurarsi che stia bene; tuttavia, vedendolo, in verità, non farà che preoccuparsi ancora di più. Infatti, Oylum nota immediatamente che Ozan riporta diverse ferite: non è uscito del tutto illeso dalla rissa con Refik, il capocantiere. Allora il ragazzo si affretta a rincuorare la sorella, sottolineando di stare bene. Poi, entrambi sono concordi che la cosa migliore da fare sia tentare di trovare il modo per evitare che Guzide continui a preoccuparsi per loro due...

Tradimento Anticipazioni: Sezai si apre con Oylum...

Oylum continua ad essere perseguitata da un pensiero che la atterrisce. La giovane, non sapendo con cui sfogarsi, trova conforto in Sezai. Oylum confida a quest'ultimo di avere il forte timore che Guzide non abbia alcuna intenzione di perdonarla. Infatti, da quando la donna ha scoperto che la figlia le ha mentito circa le sue ambizioni, e soprattutto circa i suoi studi, l'ha ripudiata. Sezai prova a tranquillizzarla, poi è il suo turno di aprirsi. L'uomo racconta ad Oylum che ha una figlia di nome Ipek, la quale attualmente si trova in Canada...

Ozan a piede libero, nelle Anticipazioni di Tradimento del 18 febbraio 2025

Oltan sta per giocarsi il suo ennesimo asso nella manica. II malvivente ha un solo obiettivo, ossia piegare Guzide al suo volere, e per riuscire a centrarlo sta facendo leva sui suoi sentimenti materni. Infatti, Oltan ha chiesto alla giudice di emettere un verdetto a suo favore in tribunale, altrimenti divulgherà dei video a dir poco compromettenti su Ozan di cui è in possesso. Ed ora, per dimostrare a Guzide di avere il controllo della situazione e che quindi le convenga assecondarlo, sta facendo sapere al giovane che sta per tornare a piede libero: Ozan verrà presto scarcerato perché i due testimoni oculari della caduta di Refik stanno per modificare la loro deposizione...

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.