Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 febbraio 2025 - Ridge ringrazierà Brooke per essere per lui, da sempre, fonte di ispirazione. Il Forrester le rivelerà di aver disegnato molti abiti da quando sono tornati da Roma insieme e di non poter essere più felice di averla nella sua vita. Lo stilista, galvanizzato dal momento, chiederà alla sua compagna di risposarlo e lei accetterà di slancio, felice che si siano ritrovati nonostante tutto. Intanto Finn, dopo aver a lungo pensato ai suoi errori, tornerà a Villa Forrester per parlare con Steffy. Il dottore si scuserà con lei e la ragazza, benché senta la mancanza del marito, gli confesserà di non pensare che lui sia in grado di proteggere lei e i bambini da Sheila. Per questo gli dirà di avere intenzione di rimanere a casa del nonno e lo liquiderà... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 all'8 febbraio 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 5 febbraio 2025 - Oylum vuole finalmente essere sincera con Guzide. Tuttavia, quando le telefona, le risponde un'infermiera del pronto soccorso, che le comunica che sua madre ha avuto un incidente. Giunta in ospedale, la ragazza avvisa tutti. Quando Yesim vede Tarik correre da Guzide, inizia ad innervosirsi... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 2 all'8 febbraio 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 5 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 5 febbraio 2025 - Zeynep annuncia alle sue madri che le nozze con Baris sono imminenti. Nermin è felice, Sakine crede che non sia il momento giusto. Dopodiché, scoperto che l'amato se ne è andato senza avvisarla, la mora lo chiama. Baris sta passeggiando da solo, afflitto: sta ripensando alle parole usate da Zeynep per parlare con Nesrin del loro imminente matrimonio. Pertanto, quando vede che la mora lo sta cercando, preferisce non risponderle. In seguito, Tarik torna a flirtare con Nermin, la quale, turbata, lo respinge. Intanto, Ali Riza si dichiara di nuovo a Sultan... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 3 al 7 febbraio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 5 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 febbraio 2025 - il matrimonio tra Cruz e Don Alonso scricchiola ma grazie a Maria Antonia è ancora salvo o almeno è quello che continueranno a credere i marchesi. Sia la marchesa che suo marito troveranno un valido sostegno nella nuova arrivata e la ringrazieranno per averli raggiunti alla tenuta. Maria Antonia si rivelerà un elemento importante nella famiglia dei Lujàn ma presto qualcuno potrebbe pentirsi di essersi affidato troppo a lei. Intanto Petra dovrà guardarsi le spalle da lei. La governante è finita nel mirino della donna, che ha da subito capito la sua vera natura e vorrà tenerla d’occhio. Catalina ringrazierà Don Romulo per le informazioni ricevute e gli confermerà di stare attenta. Gli dirà però anche di non aver alcuna intenzione di spostarsi dall’hangar fino a che non avrà ottenuto le scuse della matrigna. Il maggiordomo le prometterà di starle accanto e di aiutarla come potrà. E con questo obiettivo chiederà a Teo di parlare con la giovane e di riuscire a renderla un po’ meno combattiva... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 febbraio 2025 .