Tradimento Anticipazioni Puntate dal 2 all'8 febbraio 2025: Guzide ha un brutto incidente e finisce in coma!

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 2 all'8 febbraio 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dal 2 all'8 febbraio 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana. Attenzione! Ricordiamo che la prossima settimana Tradimento non andrà in onda né lunedì né martedì, quando verranno invece trasmesse le ultime puntate di Endless Love.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dal 2 all'8 febbraio 2025

Puntata in onda Domenica 2 febbraio 2025

Guzide viene a sapere che Yesim ha ingannato Tarik: gli ha fatto credere di volerlo lasciare e di esserne andata via per sempre, in realtà si nasconde a casa di Burcu. Il suo obiettivo è far impazzire l'amato di dolore per spingerlo ad assecondarla. La giovane, messa alle strette, vuota il sacco con Tarik, che però decide di perdonarla. Allora, quest'ultimo prepara un nuovo atto di divorzio da proporre alla moglie, apparentemente vantaggiosa per lei; Tarik svela invece a Yesim che possiede un patrimonio mai dichiarato di cui Guzide non è a conoscenza. In seguito, quando lui raggiunge la giudice per farle firmare i documenti, s'imbatte in Sezai, invitato a cena da Guzide. Tarik, geloso, va su tutte le furie. Nel mentre, Oylum sta per partire di nascosto per New York, ma proprio quando sta per salire sull'automobile di Tolga per dirigersi verso l'aeroporto, inizia ad avere dei forti dolori alla mano; all'improvviso, perde completamente la sensibilità. Allora, lui decide di portarla subito in ospedale, benché lei si rifiuti: non vuole perdere il volo per gli Stati Uniti. Alla fine, Tolga ha la meglio. Dagli esami effettuati emerge che Oylum si è fratturata una vertebra cervicale dopo che, la sera in cui è stata aggredita, ha sbattuto la testa. Purtroppo, le brutte notizie non sono finite per la ragazza: sarà costretta a restare ferma per un po' di tempo, e quindi a rimandare il viaggio. Intanto, non si mette bene neanche per Ozan, il quale, mentre è in ufficio, subisce un attacco armato insieme ai suoi colleghi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 2 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 5 febbraio 2025

Oylum vorrebbe dire tutta la verità a Guzide. Quando trova il coraggio per chiamarla e vuotare il sacco, però, le risponde un'infermiera del pronto soccorso, che le comunica che sua madre ha avuto un incidente. Una volta in ospedale, la giovane avverte parenti ed amici, che accorrono a sostenerla. Yesim vede Tarik correre da Guzide, ed inizia a provare una forte gelosia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 5 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 6 febbraio 2025

Burcu alimenta la gelosia che sta provando Yesim, convincendola poi a raggiungere Tarik in ospedale. Una volta giunta qui, però, la donna non trova l'amato. Allora, Yesim tenterà di sfruttare l'occasione per entrare nelle grazie di Oylum ed Ozan, ma quest'ultimo si scaglia contro di lei e la caccia via. Poi, il ragazzo se la prende anche con Tarik. Intanto, Burcu torna all'attacco, suggerendo a Yesim di contattare una medium che potrebbe aiutarla a risolvere una volta per tutte il problema rappresentato da Guzide. Nel mentre, Oylum è al capezzale della madre, le racconta tutta la verità e la implora di riaprire gli occhi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 6 febbraio 2025.

Puntata in onda Venerdì 7 febbraio 2025

Oltan trova Lara sulla sua barca e scopre che è stato Kaan a mandarla da lui per farsi dire dove sia la sua macchina. Oltan la manda via a brutto muso, e le chiede di riferire a Kaan che la cosa migliore sia non farsi vedere più in giro. Intanto, Sezai si reca in ospedale per far visita a Guzide, e lasciarle delle poesie sotto il cuscino. Tarik, invece, propone a Yesim di andare a vedere un casa ancora in costruzione insieme a lui, perché vorrebbe acquistarla per loro. La donna sembra contenta, poi, però, non appena arrivano sul cantiere, Tarik riceve una telefonata: è Oylum che lo avvisa che la madre si è finalmente risvegliata dal coma. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Tradimento del 7 febbraio 2025.

Puntate in onda Sabato 8 febbraio 2025

Tarik corre in ospedale da Guzide, lasciando Yesim furibonda. Rincasata, quest'ultima segue il consiglio di Burcu e fissa una videochiamata con una medium. Nel frattempo, Burcu riesce a rubare il mazzo di chiavi a Yesim per farne una copia. Per finire, Oltan chiede ad Ozan di lavorare per lui, supervisionando i cantieri. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Tradimento dell'8 febbraio 2025.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 e la domenica alle 21:20 su Canale 5.