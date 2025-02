La Promessa Anticipazioni 5 febbraio 2025: Cruz e Don Alonso "in balia" di Maria Antonia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 5 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Cruz e Don Alonso sono in crisi ma per fortuna possono contare su Maria Antonia... ma faranno bene?

Il matrimonio tra Cruz e Don Alonso scricchiola ma grazie a Maria Antonia è ancora salvo o almeno è quello che continueranno a credere i marchesi anche nella puntata de La Promessa in onda il 5 febbraio 2025. Le anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda su Rete4 alle ore 19.35, ci rivelano che sia la marchesa che suo marito troveranno un valido sostegno nella nuova arrivata e la ringrazieranno per averli raggiunti alla tenuta. Maria Antonia si rivelerà un elemento importante nella famiglia dei Lujàn ma presto qualcuno potrebbe pentirsi di essersi affidato troppo a lei. Intanto Petra dovrà guardarsi le spalle da lei. La governante è finita nel mirino della donna, che ha da subito capito la sua vera natura e vorrà tenerla d’occhio. Catalina ringrazierà Don Romulo per le informazioni ricevute e gli confermerà di stare attenta. Gli dirà però anche di non aver alcuna intenzione di spostarsi dall’hangar fino a che non avrà ottenuto le scuse della matrigna. Il maggiordomo le prometterà di starle accanto e di aiutarla come potrà. E con questo obiettivo chiederà a Teo di parlare con la giovane e di riuscire a renderla un po’ meno combattiva.

La Promessa Anticipazioni 5 febbraio 2025: Cresce la tensione tra Cruz e Don Alonso

La partenza di Manuel ha creato una grave frizione tra Cruz e Don Alonso. I marchesi, che già da tempo avevano dato segni di tensione, sono arrivati a un punto drammatico della loro relazione. Il salto temporale ci ha portati a vederli in bilico e l’assenza del marchesino ma soprattutto la sua decisione di partire per la guerra, li ha messi uno contro l’altra. Il marchese accusa la moglie di aver costretto il ragazzo – con il suo comportamento – a lasciare la tenuta con la prima scusa valida mentre Cruz imputa al marito di non aver mai avuto il pugno duro quando serviva. Insomma le recriminazioni tra i due non mancano e sembra proprio che non ci sia pace. Per fortuna c’è Maria Antonia, arrivata alla tenuta da poco.

La Promessa Anticipazioni: Maria Antonia aiuta Cruz e Don Alonso ma…

Cruz e Don Alonso sono contenti di avere Maria Antonia con loro. La donna si sta rivelando una grande amica per entrambi e li sta aiutando sia a superare la melanconia causata dalla partenza di Manuel sia ad affrontare l’ansia di non sapere come stia il ragazzo sia a non cedere alle loro tensioni matrimoniali. La donna, ve lo anticipiamo, diventerà però presto un problema per i due sposi, che si troveranno ad affrontare una situazione ancora più spiacevole di quella che stanno vivendo ora. Anche per Petra la nuova arrivata sarà un problema.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina alza la guardia con Cruz

Maria Antonia ha preso di mira Petra e ha capito, osservandone il comportamento, che la donna è maligna e per questo deve essere tenuta sotto controllo. Don Romulo ha salvato Catalina informandola dei piani di Cruz. Ora che sa tutto sulle intenzioni della matrigna e di Don Lorenzo, la marchesina potrà agire di conseguenza; prometterà al maggiordomo di alzare la guardia e di non permettere a nessuno di internarla. Gli confermerà però di non aver nessuna intenzione di lasciare l’hangar fino a quando non avrà ricevuto delle scuse formali e pubbliche. Romulo rimarrà ancora molto perplesso e preoccupato. Per questo chiederà a Tadeo di aiutarlo a far ragionare la giovane.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.