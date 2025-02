Tradimento Anticipazioni 5 febbraio 2025: Guzide in gravi condizioni!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 5 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide ha avuto un brutto incidente...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 5 febbraio 2025 alle 14.10, Oylum vuole finalmente essere sincera con Guzide. Tuttavia, quando le telefona, le risponde un'infermiera del pronto soccorso, che le comunica che sua madre ha avuto un incidente. Giunta in ospedale, la ragazza avvisa tutti. Quando Yesim vede Tarik correre da Guzide, inizia ad innervosirsi...

Tradimento, Anticipazioni del 5 febbraio 2025

Guarda qui sotto il video riassunto e poi leggi le anticipazioni complete di Tradimento, per scoprire cosa succederà nella puntata in onda su Canale5 il 5 febbraio 2025.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 5 febbraio 2025

Tradimento Anticipazioni: Oylum parte per New York!

Quando Oylum ha ricevuto una chiamata da parte della scuola di danza di New York, ha subito capito di dover agire alla svelta, altrimenti avrebbe visto sfumare davanti ai suoi occhi il suo più grande sogno. Infatti, la giovane era stata avvertita del fatto che, se non si fosse presentata entro due giorni, la sua iscrizione sarebbe stata cancellata. Senza dire niente alla madre, Oylum ha chiesto prima aiuto a Tarik e poi a Tolga per riuscire ad acquistare un biglietto aereo per l'America; il ragazzo, seppur a malincuore, l'ha assecondata...

Tradimento Anticipazioni: Oylum non può più partire...

Oylum stava salendo sull'automobile di Tolga, pronta a partire per New York in gran segreto, quando ha improvvisamente accusato un forte dolore alla mano, fino a perdere completamente la sensibilità. Allora, il giovane ha accompagnato la mora in ospedale, ma senza il suo consenso: Oylum aveva il terrore di perdere il volo. In ospedale, quest'ultima ha scoperto di avere una frattura della vertebra cervicale, e che quindi sarebbe dovuta restare ferma per un po' di tempo. Ergo, avrebbe dovuto posticipare il suo viaggio negli Stati Uniti!

Guzide ha un brutto incidente, nelle Anticipazioni di Tradimento del 5 febbraio 2025

Oylum ha perso la sua occasione di volare a New York, ma il suo desiderio resta sempre quello di scaricarsi la coscienza. Non potendone più di dover continuare a mentire a Guzide, la figlia la chiama per dirle una volta per tutte com'è che stiano realmente le cose: il suo sogno è quello di diventare una ballerina, non un medico. Tuttavia, inaspettatamente, al telefono delle madre risponde un'altra persona, ossia un'infermiera che dichiara che Guzide ha avuto un brutto incidente. In preda alla disperazione, Oylum si precipita da lei ed allerta tutti i parenti e tutti gli amici, compreso Tarik. L'uomo, sotto shock, non perde tempo ed accorre in ospedale, scatenando la gelosia di Yesim...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 2 all'8 febbraio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.