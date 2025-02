Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 febbraio 2025: Ridge chiede a Brooke di risposarlo mentre Steffy liquida Finn!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 5 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Ridge e Brooke presto sposi mentre per Finn e Steffy non c'è pace!

Beautiful ci aspetta che un nuovo appuntamento il 5 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Ridge ringrazierà Brooke per essere per lui, da sempre, fonte di ispirazione. Il Forrester le rivelerà di aver disegnato molti abiti da quando sono tornati da Roma insieme e di non poter essere più felice di averla nella sua vita. Lo stilista, galvanizzato dal momento, chiederà alla sua compagna di risposarlo e lei accetterà di slancio, felice che si siano ritrovati nonostante tutto. Intanto Finn, dopo aver a lungo pensato ai suoi errori, tornerà a Villa Forrester per parlare con Steffy. Il dottore si scuserà con lei e la ragazza, benché senta la mancanza del marito, gli confesserà di non pensare che lui sia in grado di proteggere lei e i bambini da Sheila. Per questo gli dirà di avere intenzione di rimanere a casa del nonno e lo liquiderà.

Beautiful Anticipazioni: Ridge felice dell’amore ritrovato con Brooke

Quello che stanno vivendo Steffy e Hope sta dando a Ridge e Brooke modo di capire quanto siano fortunati ad avere il proprio compagno accanto. I due innamorati rifletteranno su quanto amore li unisce e su come la forza di questo sentimento li abbia aiutati a superare situazione terribili. Roma è stata l’esempio di come siano l’uno il destino dell’altra e di come la loro vicinanza faccia bene a entrambi. Ridge confesserà alla sua amata di aver trovato un’ispirazione artistica che non aveva da tempo e di averla riscoperta dopo il loro ritorno a casa dall’Italia. Preso da questo entusiasmo le farà una romantica proposta.

Beautiful Anticipazioni 5 febbraio 2025: Ridge chiede a Brooke di risposarla

Ridge sarà galvanizzato dall’effetto che la sua musa gli fa ancora dopo tanti anni. Il Forrester rivelerà di aver disegnato una collezione sublime e di averlo potuto fare grazie all’amore ritrovato con Brooke. Certo che il suo destino sia con la Logan, lo stilista le chiederà di risposarlo. Brooke ovviamente risponderà di sì e con entusiasmo. I due penseranno a quanto sarà bello diventare di nuovo marito e moglie e lo stilista la informerà di aver creato già degli abiti che lei potrà indossare alla cerimonia. Brooke però gli dirà di avere in mente qualcosa di diverso per questa loro nuova occasione.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Steffy liquida Finn

Taylor ha spinto Steffy a perdonare Finn ma la ragazza non ha alcuna intenzione di tornare a casa dal marito. La giovane lo rivelerà al diretto interessato e lo liquiderà un’altra volta. Il dottore si presenterà a casa di Eric dopo aver a lungo parlato con RJ ed essersi pentito per aver abbracciato Sheila e per essersi distratto con Kelly. Il ragazzo si scuserà con la consorte e la pregherà di dargli di nuovo fiducia. Purtroppo la figlia di Ridge lo liquiderà e riferirà al suo compagno di credere che non sia in grado di proteggere lei e i bambini e sebbene senta molta nostalgia di lui e della loro routine, gli dirà di non poterlo accontentare. Sheila e il rapporto che lei ha con lui, le fanno ancora troppa paura!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.