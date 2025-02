My Home My Destiny 2 Anticipazioni 5 febbraio 2025: Nermin turbata: si è innamorata di Tarik?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 5 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Nermin sembra sempre più turbata dai sentimenti che prova per Tarik...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 5 febbraio 2025, Zeynep annuncia alle sue madri che le nozze con Baris sono imminenti. Nermin è felice, Sakine crede che non sia il momento giusto. Dopodiché, scoperto che l'amato se ne è andato senza avvisarla, la mora lo chiama. Baris sta passeggiando da solo, afflitto: sta ripensando alle parole usate da Zeynep per parlare con Nesrin del loro imminente matrimonio. Pertanto, quando vede che la mora lo sta cercando, preferisce non risponderle. In seguito, Tarik torna a flirtare con Nermin, la quale, turbata, lo respinge. Intanto, Ali Riza si dichiara di nuovo a Sultan...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sakine fa incupire Zeynep...

Zeynep, dopo aver presentato a tutti i dipendenti Sakine, porta quest'ultima nel suo ufficio, dove c'è anche Nermin. La giovane deve annunciare alle sue due madri che le nozze con Baris sono imminenti. Zeynep è entusiasta, e Nermin è contenta per lei; Sakine, invece, solleva qualche dubbio. La donna teme che sia troppo presto, visto che c'è stato da poco il funerale di Mehdi. Poi, come se non bastasse, Sakine racconta a Zeynep un sogno che ha fatto di recente in cui lei le prometteva che avrebbero vissuto per sempre insieme. Zeynep, che stava per informarle del fatto che sta cercando una casa per andarci a convincere con l'amato, cambia repentinamente umore...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris non risponde a Zeynep...

Zeynep viene informata da una dipendente che Baris è andato via; dato che lui ha lasciato l'azienda senza avvisarla, la ragazza prova a chiamarlo, ma non riceve risposta. Baris sta passeggiando da solo con sguardo torvo. Il rosso non fa che pensare e ripensare alle parole che ha sentito fuoriuscire dalla bocca di Zeynep, la quale, confidandosi con Nesrin, ha ammesso che il vero motivo per cui sta per sposarlo è che gli ha fatto una promessa. Baris non l'ha presa per niente bene, tanto che, leggendo il nome di Zeynep sullo schermo, preferisce evitare di risponderle...

Nermin respinge Tarik perché invaghita, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 5 febbraio 2025

Tarik continua a flirtare spudoratamente con Nermin. L'uomo la prende per mano, ma la donna rifugge questo contatto, evidentemente turbata: Nermin sta prendendo atto dei suoi sentimenti, sempre più forti, per Tarik, e non può fare a meno di sentirsi sconvolta. Allora, lei lo respinge e se ne va via piuttosto frettolosamente. Che Nermin si stia già innamorando? Nel mentre, Ali Riza si dichiara di nuovo a Sultan, sottolineando di essere sicuro che il loro sia vero amore: si vorranno bene per tutta la vita. Tuttavia, la donna ammette di essere preoccupata: come farà a dire ad Emine che vogliono sposarsi?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.