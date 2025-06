Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 giugno 2025 - Ridge è l’ago della bilancia in una terribile situazione in cui il Forrester avrebbe preferito non trovarsi. Finn cercherà di convincere suo suocero a farlo procedere con la cura sperimentale che lui ha trovato per il patriarca. Lo stilista non riuscirà a dirgli di sì e rimarrà fermo sulla sua decisione di rispettare le ultime volontà di suo padre, ovvero quelle di non essere sottoposto a trattamenti che prolungherebbero soltanto le sue sofferenze. Il dottore non potrà fare altro che sperare che cambi idea mentre Donna, Steffy e Brooke cercheranno di convincere il designer a lasciare che il medico provi il tutto per tutto. Ridge però inviterà tutte e tre a salutare il loro amato... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 27 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 27 giugno 2025 - dopo l'incidente in cantiere, Kahraman viene trasportato d'urgenza in ospedale. Qui viene operato e gli viene asportata la milza; poi, il giovane, che deve essere tenuto sotto stretta osservazione, viene messo in terapia intensiva. Intanto, Guzide ha la conferma che Dundar è il figlio biologico che le è stato strappato alla nascita: il risultato del test del DNA non lascia spazio a dubbi. Neva, invece, sta provando a consolare Ipek, ma si rende conto che l'impresa è più impossibile che ardua. La rossa è distrutta per la fine della sua relazione amorosa con Oltan... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 27 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 27 giugno 2025 - Hatice si rende conto che c'è qualcosa che riguarda Sirin che preoccupa Enver. In effetti, quest'ultimo è ossessionato dall'idea che la figlia abbia urgente bisogno di uno psichiatra. Intanto, Bahar, per far addormentare i figli, racconta loro una storia, rievocando il giorno del suo matrimonio con Sarp e del loro primo viaggio insieme. In un secondo momento, Jale si sente in colpa per non essere la madre perfetta, e questa presa di coscienza la porta ad uno scontro con suo marito Musa. Poi, si confida con Sinan, ed ammette di non amare più il consorte... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 27 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 27 giugno 2025 - Hulya e Nedret si recano a casa di Kiymet per stanare Ferman e farlo uscire allo scoperto. Le due riescono a raggiungere il loro scopo minacciando la madre di Ilyas di morte, e provocando così una violenta reazione dell'uomo che stavano cercando: una volta che Hulya e Nedret se ne saranno andate, Ferman si metterà al loro inseguimento con l'intento di fermarle lungo la strada ed ucciderle... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 27 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 giugno 2025 - Catalina farà un passo molto importante verso Jana. La marchesina proporrà alla fidanzata di suo fratello di darsi del tu, visto che presto faranno parte della stessa famiglia. Intanto la duchessa continuerà a lodare Lope e a tentare di convincere Vera a rimanere alla tenuta. Il sergente Burdina comincerà a pensare che Don Romulo stia coprendo qualcuno e che quella persona sia Manuel... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

