La Promessa Anticipazioni 27 giugno 2025: Catalina accoglie Jana in famiglia mentre Margarita nasconde un segreto per Cruz

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Catalina fa un passo molto importante verso Jana mentre Burdina torna a sospettare di Manuel.

Catalina farà un passo molto importante verso Jana. Nella puntata de La Promessa in onda il 27 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la marchesina proporrà alla fidanzata di suo fratello di darsi del tu, visto che presto faranno parte della stessa famiglia. Intanto la duchessa continuerà a lodare Lope e a tentare di convincere Vera a rimanere alla tenuta. Il sergente Burdina comincerà a pensare che Don Romulo stia coprendo qualcuno e che quella persona sia Manuel. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 27 giugno 2025: Catalina invita Jana a darle del tu

Nonostante le minacce di Alonso, Manuel continua a inseguire il suo sogno, ovvero quello di avere al suo fianco la sua amata Jana. Il ragazzo sa come ci si sente quando la propria famiglia non sostiene le proprie scelte e per questo ha promesso di sostenere sua sorella nel momento delicato che sta vivendo. Catalina deciderà di restituire il favore e farà un passo verso Jana, a cui proporrà di smettere di trattarla da signora e di darle invece del tu, visto che presto diventeranno una famiglia. La marchesina sarà quindi convinta che il suo fratellino riuscirà a sposare davvero la dolce cameriera.

La Promessa Anticipazioni: La duchessa loda Lope, Vera è sconvolta

Vera vuole lasciare la tenuta ma sua madre è inaspettatamente in disaccordo con lei. Per qualche particolare motivo, la duchessa non è entusiasta del fatto che sua figlia lasci La Promessa e continuerà a spingerla a non andarsene. Forse spaventata di perdere per sempre i contatti con lei o forse davvero convinta che Lope sia un bravo ragazzo, la nobile proseguirà a lodare lo chef e a dire alla sua bambina che il ragazzo è un grande lavoratore e potrebbe davvero renderla felice. Cosa farà Vera? Resterà o no?

Burdina torna a sospettare di Manuel, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Romulo sta soffrendo, la sua permanenza in prigione sta diventando sempre più pesante e per il maggiordomo la prigionia sta diventando sempre più difficile. Sia Jana che Manuel si sono resi conto che sta male ma lui non molla, indomito e coraggioso. Il sergente Burdina comincerà a sospettare che Romulo stia coprendo qualcuno e che questa persona sia Manuel, sospettato sin dall’inizio dalla Guardia Nazionale.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.