Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 giugno 2025: Corsa contro il tempo o contro Ridge? La vita di Eric è appesa a un filo!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 giugno 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Ridge determinato a rispettare le ultime volontà di Eric anche se Finn potrebbe salvarlo.

Ridge è l’ago della bilancia in una terribile situazione in cui il Forrester avrebbe preferito non trovarsi. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 27 giugno 2025, alle ore 13.50 su Canale5, Finn cercherà di convincere suo suocero a farlo procedere con la cura sperimentale che lui ha trovato per il patriarca. Lo stilista non riuscirà a dirgli di sì e rimarrà fermo sulla sua decisione di rispettare le ultime volontà di suo padre, ovvero quelle di non essere sottoposto a trattamenti che prolungherebbero soltanto le sue sofferenze. Il dottore non potrà fare altro che sperare che cambi idea mentre Donna, Steffy e Brooke cercheranno di convincere il designer a lasciare che il medico provi il tutto per tutto. Ridge però inviterà tutte e tre a salutare il loro amato. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful Anticipazioni 27 giugno 2025: Finn dà speranze ma Ridge non è convinto

Finn ha una soluzione per salvare Eric ma Ridge non ha intenzione di dire di Sì. Il Forrester ha ricevuto da suo padre la procura sanitaria e tocca a lui mettere in atto e rispettare le ultime volontà del patriarca, anche se questo vorrà dire far soffrire la sua famiglia. Ridge non ha molte alternative e non vuole soprattutto disattendere quanto richiesto dal suo amato papà. Per questo sta impedendo e impedirà a suo genero di portare Eric in sala operatoria, per procedere all’intervento sperimentale che lui ha studiato per giorni ma di cui non è sicuro. Finnegan non può garantire che funzioni ma è convinto che sia meglio di lasciare morire il nonno di sua moglie.

Beautiful: Ecco cosa ha chiesto Eric a Ridge nella procura

Ridge non vuole deludere suo padre ma soprattutto non desidera farlo soffrire. Il Forrester senior è stato molto chiaro nel documento sanitario che ha lasciato a suo figlio e ha espressamente chiesto di essere lasciato in pace e non sottoposto a cura palliative o a trattamenti che possano prolungare la sua sofferenza. Per questo lo stilista non ha detto sì a Finn benché si fidi ciecamente delle qualità di suo genero. Il designer vorrebbe poter fare altrimenti ma le ultime volontà del suo genitore sono troppo importanti per lui e non può anzi non deve disattenderle. Il fatto che Eric sia in ospedale, attaccato a delle macchine, è già qualcosa che non sarebbe dovuto succedere.

Ridge dice NO, Eric non sarà operato, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Ridge dirà No all’operazione di Eric e Finn continuerà a insistere, blandamente. Il dottore non può e non deve forzare la mano, rispettoso del ruolo del suocero ma anche del suo. Chi invece calcherà la mano saranno Brooke, Donna e Steffy, convinte che un tentativo si debba fare. La Forrester sarà quella più determinata; dirà al padre di essere certa che se suo nonno avesse saputo di questa opportunità, non si sarebbe mai e poi mai tirato indietro. È quindi necessario provare il tutto per tutto e non lasciare che le cose vadano male, senza nemmeno provare a inseguire questa fioca ma presente speranza. Riuscirà a convincere Ridge? Per il momento no, visto che il designer spingerà tutte e tre a dire addio al patriarca.

