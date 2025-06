The Family Anticipazioni 27 giugno 2025: Hulya e Nedret rischiano la vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 27 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Hulya e Nedret sono finite nel mirino di un individuo molto pericoloso...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 giugno 2025 alle 16:00, Hulya e Nedret si recano a casa di Kiymet per stanare Ferman e farlo uscire allo scoperto. Le due riescono a raggiungere il loro scopo minacciando la madre di Ilyas di morte, e provocando così una violenta reazione dell'uomo che stavano cercando: una volta che Hulya e Nedret se ne saranno andate, Ferman si metterà al loro inseguimento con l'intento di fermarle lungo la strada ed ucciderle...

The Family: La morte di Seher...

La famiglia Soykan era pronta all'imminente morte di Seher, ma nel momento in cui quest'ultima è venuta a mancare il dolore non è di certo stato più lieve. La nonnina si è spenta nel sonno: i suoi cari l'hanno trovata esanime nel suo letto. Aslan, più di chiunque altro, ha sofferto molto, visto il bel rapporto che aveva con Seher; tuttavia, il giovane si è dovuto sforzare a vivere la sua sofferenza con compostezza, poiché altrimenti non avrebbe rispettato le ultime volontà della donna, che, prima di morire, aveva espressamente richiesto ai suoi parenti di non versare lacrime il giorno della sua dipartita...

Le nozze di Yagmur e Bedri si avvicinano... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Nonostante il lutto, i membri della famiglia Soykan devono procedere con le loro vite: Seher non avrebbe voluto che si piangessero addosso, ed in più ci sono delle questioni piuttosto importanti in gioco. Anzitutto, Yagmur e Bedri sono prossimi alle nozze, che verranno comunque celebrate a breve. E così, la cerimonia dell'henné di Yagmur non viene annullata, mentre Bedri sta continuando ad organizzare il suo addio al celibato. I due sono impazienti di diventare moglie e marito, e sono felici come non mai perché il grande giorno si avvicina.

Hulya e Nedret nel mirino, nelle Anticipazioni della puntata del 27 giugno 2025 di The Family

Hulya e Nedret hanno appena detto addio a Seher, la suocera per la prima e la madre per la seconda, ed ora stanno andando a far visita a Kiymet, l'algida mamma del defunto Ilyas. Hulya e Nedret sanno bene di non poter perdere tempo, visto Kiymet non è una donna con la quale si può scherzare: probabilmente sta già escogitando un piano diabolico per vendicare il figlio. Le due la raggiungono a casa sua per cercare di stanare il suo tirapiedi, Ferman, e farlo uscire allo scoperto; per centrare il loro obiettivo, Hulya e Nedret minacciano Kiymet di morte. Allora, una volta che le cognate se ne saranno andate, Ferman si metterà sulle loro tracce per bloccarle lungo la strada e farle fuori!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 21 al 27 giugno 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.