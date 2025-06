Tradimento Anticipazioni 27 giugno 2025: Kahraman finisce in terapia intensiva! Si salverà?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 27 giugno 2025 su Canale 5, l'ultimo prima della pausa estiva: Kahraman subisce un delicato intervento chirurgico e finisce in terapia intensiva...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 giugno 2025 alle 14:10, l'ultima prima della pausa estiva, dopo l'incidente in cantiere, Kahraman viene trasportato d'urgenza in ospedale. Qui viene operato e gli viene asportata la milza; poi, il giovane, che deve essere tenuto sotto stretta osservazione, viene messo in terapia intensiva. Intanto, Guzide ha la conferma che Dundar è il figlio biologico che le è stato strappato alla nascita: il risultato del test del DNA non lascia spazio a dubbi. Neva, invece, sta provando a consolare Ipek, ma si rende conto che l'impresa è più impossibile che ardua. La rossa è distrutta per la fine della sua relazione amorosa con Oltan...

Tradimento: Kahraman in terapia intensiva...

Attimi di puro terrore in cantiere. Sotto gli occhi di Oylum, Kahraman ha messo a repentaglio la sua vita per salvare quella in pericolo di Ozan, finendo sotto un cumulo di terriccio scaricato da un camion. Da subito le condizioni del giovane sono apparse disperate, e così è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Qui Kahraman è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durante il quale gli è stata persino asportata la milza. Ora il moro viene messo in terapia intensiva, poiché deve essere tenuto sotto stretta osservazione...

Dundar è davvero il figlio di Guzide e Tarik... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Nonostante qualcuno - primo fra tutti Ozan - fosse contrario alla sua ostinata ricerca, Guzide non ha sentito ragioni ed ha proseguito dritta per la sua strada: non si sarebbe data pace fino al momento in cui non avrebbe ritrovato il suo secondogenito, quel bambino che aveva portato in grembo per nove mesi ed aveva dato alla luce, ma che le era stato strappato subito dopo con uno scambio di culle. Sicura che Dundar fosse suo figlio, la giudice se ne è infischiata dell'opposizione di quest'ultimo ed ha fatto eseguire un test del DNA. I risultati sono arrivati e non lasciano spazi a dubbi: Dundar è davvero sangue del sangue di Guzide e Tarik! Che cosa comporterà questa scoperta in futuro?

Ipek è distrutta, nelle Anticipazioni della puntata del 27 giugno 2025 di Tradimento

Ipek è un'anima in pena. La giovane ha inscenato il suo suicidio per spingere Sezai a prendere le distanze da Guzide, ma ha ottenuto soltanto che il padre prendesse le distanze da lei. Infatti, stanata e smascherata, Ipek è stata cacciata di casa da Sezai; inoltre, come se non bastasse, Oltan ha messo un punto alla loro relazione amorosa, poiché la delusione era troppa. Ipek è distrutta la pensiero che l'imprenditore abbia deciso di lasciarla, tanto che neanche Neva, la quale ci si sta impegnando molto, riesce a tirarla su di morale...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.