La forza di una donna Anticipazioni 27 giugno 2025: Enver preoccupato per Sirin, Jale vuole lasciare Musa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 27 giugno 2025 su Canale 5, ci svelano che mentre Enver pensa che Sirin dovrebbe andare da uno psichiatra, Jale si prepara a dire addio a Musa...

Leggendo le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 giugno 2025 alle 14:35, Hatice si rende conto che c'è qualcosa che riguarda Sirin che preoccupa Enver. In effetti, quest'ultimo è ossessionato dall'idea che la figlia abbia urgente bisogno di uno psichiatra. Intanto, Bahar, per far addormentare i figli, racconta loro una storia, rievocando il giorno del suo matrimonio con Sarp e del loro primo viaggio insieme. In un secondo momento, Jale si sente in colpa per non essere la madre perfetta, e questa presa di coscienza la porta ad uno scontro con suo marito Musa. Poi, si confida con Sinan, ed ammette di non amare più il consorte...

La forza di una donna: Enver preoccupato per Sirin...

Nel momento è stata dimessa dall'ospedale ed Enver l'ha riaccompagnata a casa, Sirin ha iniziato ad agitarsi. La giovane, infatti, si è resa conto del fatto che il padre doveva essere entrato in possesso del suo telefono, quello in cui sono contenute le prove della tragica morte di Sarp. Ora che Enver è andato a trovare Hatice, quest'ultima nota subito che lui è preoccupato per Sirin, ma non riesce a capire il perché. In effetti, Enver sembra sempre più convinto che la figlia abbia urgente bisogno di parlare con uno psichiatra...

Bahar racconta una storia ai figli... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar sta provando a far addormentare i piccoli Nisan e Doruk, e per facilitare loro le cose, li intrattiene con una bella storia. Tuttavia, non si tratta di una semplice favola, bensì della vita reale. La mora sta raccontando ai figlioletti del giorno del suo matrimonio con Sarp, ma anche del loro primo viaggio insieme. Bahar ama perdersi nei ricordi del suo passato con l'amato marito, perché quelli trascorsi in sua compagnia sono stati i momenti più belli della sua vita; così, la ragazza spera di poter trasmettere un po' del suo entusiasmo a Nisan e Doruk...

Jale vuole lasciare Musa, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 27 giugno 2025 de La forza di una donna

Jale si sente terribilmente in colpa. La dottoressa, infatti, non crede di essere una madre perfetta, ossia quella che riesce ad accudire e soprattutto amare al meglio i propri figli, e questo non le permette di essere in pace con se stessa. Come se non bastasse, il suo pessimo stato d'animo la porta a scontrarsi con Musa. Dopodiché, Jale si lascia andare ad un lungo sfogo con Sinan, durante cui riesce persino ad ammettere di aver capito di non essere più innamorata di suo marito. Che la donna stia per giungere ad una triste conclusione?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 23 al 27 giugno 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.