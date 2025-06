Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 giugno 2025 - il segreto di Finn sarà svelato e per Steffy sarà una bella sorpresa. Il dottore rivelerà a sua moglie di aver lavorato notte e giorno, e di non essersi presentato alla festa, perché impegnato a studiare il caso di Eric. Il medico racconterà alla ragazza di aver trovato una soluzione per aiutare il nonnino e si voler procedere con la cura sperimentale che potrebbe salvarlo. Intanto al capezzale del patriarca ci saranno Donna, Ridge e Brooke mentre a Villa Forrester tutti spereranno di non dover dire addio al Forrester e RJ e Zende vorranno correre in ospedale. Bridget li fermerà e li inviterà alla calma. La giovane dirà loro che nessuno dovrà muoversi; sarà lei a correre dal padre e informare i suoi fratelli, cugini e nipoti delle condizioni del loro adorato stilista... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 28 giugno 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 26 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 26 giugno 2025 - Ozan chiede ad Oylum di portargli i vestiti per il matrimonio in cantiere, altrimenti non farà in tempo a prendere parte alle nozze di Guzide e Sezai. La giovane s'imbatte così in Kahraman, e lo vede mentre viene sommerso dal terriccio scaricato da uno dei camion del cantiere per salvare il cognato da un incidente. Si salverà? Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 22 al 27 giugno 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 26 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 26 giugno 2025 - Bersan fa ritorno nel quartiere e cerca subito di mettersi in contatto con Arif. Tuttavia, quest'ultimo, furibondo, la manda subito via e le dice che non vuole più sentire neanche una parola da lei. Intanto, Enver e Sirin finalmente rincasano, quando lei intuisce che il padre ha ritrovato il suo telefono, dove ci sono delle prove della morte di Sarp. Infatti, quando Enver si propone di accompagnare Sirin in ospedale per fare visita ad Hatin, la riccia finge un malore per restare sola e cercare il cellulare... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 23 al 27 giugno 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 26 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 26 giugno 2025 - sarà un triste risveglio per la famiglia Soykan: nonna Seher è morta nel sonno. Sono tutti sgomenti, specialmente Aslan, che appare inconsolabile. Tuttavia, il giovane, così come gli altri, deve sforzarsi di non essere giù di morale, per rispettare la volontà della donna. Infatti, prima di morire, Seher aveva chiesto che al suo funerale non si versassero lacrime. Inoltre, proprio per questo motivo, la cerimonia dell'henné di Yagmur non verrà annullata, così come Bedri proseguirà con i preparativi del suo addio al celibato... Qui la puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 21 al 27 giugno 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 26 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 giugno 2025 - Margarita sarà stanca dell’atteggiamento di Ayala e deciderà di annullare il loro matrimonio e di lasciarlo. Per il conte sarà uno smacco imperdonabile e non lascerà che la donna lo abbandoni così. Intanto la duchessa lascerà senza parole Vera quando quest’ultima le confiderà di aver deciso di lasciare la tenuta. La nobile spingerà la figlia a non rompere con Lope e tesserà le lodi del giovane cuoco. Martina affronterà Julia e le chiederà di darle la verità sui suoi sentimenti per Curro. La giovane non avrà dubbi e le confesserà cosa davvero pensa del baronetto. Vediamo nel dettaglio cosa succederà... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 22 al 28 giugno 2025.