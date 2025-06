La Promessa Anticipazioni 26 giugno 2025: Margarita lascia Ayala mentre la duchessa spinge Vera a non abbandonare Lope

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 26 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Margarita annulla il matrimonio con Ayala mentre la duchessa sconvolge Vera con un commento inaspettato su Lope.

La Promessa ci aspetta con un nuovo appassionante appuntamento e nella puntata in onda il 26 giugno 2025 su Rete4 alle ore 19.40 ci saranno molti colpi di scena. Le anticipazioni ci rivelano che Margarita sarà stanca dell’atteggiamento di Ayala e deciderà di annullare il loro matrimonio e di lasciarlo. Per il conte sarà uno smacco imperdonabile e non lascerà che la donna lo abbandoni così. Intanto la duchessa lascerà senza parole Vera quando quest’ultima le confiderà di aver deciso di lasciare la tenuta. La nobile spingerà la figlia a non rompere con Lope e tesserà le lodi del giovane cuoco. Martina affronterà Julia e le chiederà di darle la verità sui suoi sentimenti per Curro. La giovane non avrà dubbi e le confesserà cosa davvero pensa del baronetto. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

La Promessa Anticipazioni 26 giugno 2025: Margarita lascia Ayala!

Martina è rimasta stupita da Margarita. Sua madre ha finalmente preso le sue difese e ha promesso di proteggerla da chiunque cercherà di farle del male. La marchesa manterrà la sua parola e stanca da tempo dell’atteggiamento del suo fidanzato, prenderà una decisione molto importante, ovvero quella di lasciare Ignacio. Margarita informerà il conte di voler annullare le loro nozze e di voler prendere da lui le distanze. Il nobile non ne vorrà sapere e cercherà di farle cambiare idea, sicuro di farcela ma stavolta il NO della vedova di Don Fernando sarà molto fermo, tanto da portarla a fare una mossa che lascerà anche Cruz senza parole.

La Promessa: La duchessa spinge Vera a non lasciare Lope

Vera lascerà la tenuta, ormai ha deciso. Sua madre, arrivata a La Promessa, non sarà però d’accordo con lei. Quando sua figlia le racconterà di essersi licenziata, la duchessa spingerà la giovane a non andarsene ma soprattutto a non abbandonare Lope, benché lui abbia commesso un errore. La nobile elogerà il cuoco e tenterà di far capire alla sua bambina che è meglio che lei rimanga alla tenuta. Cosa farà Vera? Darà retta alla sua mamma?

Martina vuole la verità da Julia, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Martina è molto arrabbiata con Curro e non riesce a mandare giù il fatto che il ragazzo abbia voluto raccontare prima a lei la verità su Jana. Ma nella sua mente si è anche fatto strada un altro pensiero, che in realtà la tormenta da tempo. Preso coraggio deciderà di affrontare le sue paure e chiederà a Julia se lei sia innamorata del baronetto. La ragazza le risponderà con un sorriso e le rivelerà di non provare amore per il nobile ma di pensare ancora al suo povero Paco, di cui sente ogni giorno la mancanza. Per Martina sarà un vero sollievo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.