La forza di una donna Anticipazioni 26 giugno 2025: Sirin fa una scoperta allarmante. Ecco di che cosa si tratta...

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 26 giugno 2025 su Canale 5. Sirin si rende conto che Enver ha qualcosa che le appartiene...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 26 giugno 2025 alle 14:35, Bersan fa ritorno nel quartiere e cerca subito di mettersi in contatto con Arif. Tuttavia, quest'ultimo, furibondo, la manda subito via e le dice che non vuole più sentire neanche una parola da lei. Intanto, Enver e Sirin finalmente rincasano, quando lei intuisce che il patrigno ha ritrovato il suo telefono, dove ci sono delle prove della morte di Sarp. Infatti, quando Enver si propone di accompagnare Sirin in ospedale per fare visita ad Hatin, la riccia finge un malore per restare sola e cercare il cellulare...

La forza di una donna: Arif contro Bersan!

Un giorno dopo l'altro, Bahar sta imparando a conoscere Arif. Nonostante quest'ultimo possa sembrare un uomo scontroso, anche e soprattutto per i suoi modi rudi, in verità nasconde un cuore buono. Tuttavia, mentre si sta via via addolcendo con la nostra protagonista, Arif sta per perdere le staffe con un'altra persona. Bersan fa ritorno nel quartiere e cerca immediatamente in contatto con lui. Peccato che Arif non sia minimamente intenzionato ad avere a che fare con lei, visto che le dice a brutto muso di non voler più sentire nemmeno una parola dalla sua bocca. Ma chi è questa Bersan e perché il giovane l'ha trattata così?

Sirin viene dimessa... Questo è ciò che è successo nella Prima Puntata de La forza di una donna

Sirin ha commesso una sciocchezza, ed Hatice ha seguito il suo esempio. Quando quest'ultima ha trovato la figlia in fin di vita, anziché chiamare i soccorsi, ha deciso di mettere fine a tutte le loro sofferenze. Sirin ed Hatice sono state ricoverate d'urgenza in ospedale. Enver, in pena per loro, sta assistendo sia la moglie, che si trova ancora in terapia intensiva, che la figlia, che, invece, sta meglio e quindi sta per essere finalmente dimessa. Tuttavia, il rientro a casa di Sirin sarà piuttosto burrascoso a causa di una sua scoperta...

Sirin allarmata, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 26 giugno 2025 de La forza di una donna

Enver sta riaccompagnando Sirin a casa, visto che finalmente è stata dimessa dall'ospedale. Una volta che rimette piede nell'appartamento, però, la riccia intuisce che il patrigno ha ritrovato il suo telefono. Sirin è in allarme, visto che sul cellulare in questione ci sono delle prove della tragica morte di Sarp. A questo punto, quando Enver le propone di tornare in ospedale per far visita ad Hatice, la giovane inventa una scusa per evitare di seguirlo. Sirin dice all'uomo di non sentirsi molto bene; così, può restare a casa e cercare il telefono...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.