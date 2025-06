Tradimento Anticipazioni 26 giugno 2025: Kahraman rischia la vita per salvare Ozan!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 26 giugno 2025 alle 14:10, Ozan chiede ad Oylum di portargli i vestiti per il matrimonio in cantiere, altrimenti non farà in tempo a prendere parte alle nozze di Guzide e Sezai. La giovane s'imbatte così in Kahraman, e lo vede mentre viene sommerso dal terriccio scaricato da uno dei camion del cantiere per salvare il cognato da un incidente. Si salverà?

Tradimento: Sezai e Guzide presto sposi...

Sezai ha cacciato via di casa Ipek, sentendo di non avere altra scelta: quest'ultima ha compiuto una follia imperdonabile, inscenando il suo suicidio. A questo punto, l'uomo ha pensato che fosse il giunto il momento di provare a godersi un po' di meritata serenità, così si è diretto in fretta e furia da Guzide per proporle di nuovo di diventare sua moglie; lei, emozionatissima, non ha potuto far altro che accettare con grande gioia. Allora, i due si sono messi ad organizzare le nozze, che avrebbero avuto luogo già l'indomani. Ma per una coppia felice, ce ne è una infelice...

Oylum e Kahraman distanti... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum e Kahraman sono ai ferri corti. Lui, scoperto che la moglie aveva incontrato di nascosto Tolga, ha iniziato a dubitare della sua integrità morale, tanto che, alla fine, è arrivato ad accusarla di essere una traditrice. Tra di loro qualcosa si è rotto. Poi, però, il rivale in amore ha raggiunto Kahraman per spiegargli che, in verità, Oylum era innocente, visto che non aveva fatto nulla di ciò di cui lui l'aveva incolpata. Allora, più e più volte Kahraman si è recato a casa di Guzide per implorare il perdono dell'amata, che, incapace di passere sopra all'onta subita, lo ha sempre mandato via...

Kahraman rischia la vita per Ozan, nelle Anticipazioni della puntata del 26 giugno 2025 di Tradimento

Finalmente il grande giorno di Sezai e Guzide è arrivato. Ozan chiama ad Oylum per chiederle di portargli il vestito che dovrà indossare per il matrimonio in cantiere, altrimenti non farà in tempo a presenziare all'evento; la sorella, benché titubante, visto che potrebbe ricontrare Kahraman, il quale lavora con il fratello, acconsente. Una volta giunta sul posto, Oylum assiste ad una scena incredibile: Kahraman, come un vero eroe, viene sommerso dal terriccio scaricato da uno dei camion del cantiere per salvare la vita ad Ozan!

