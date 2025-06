The Family Anticipazioni 26 giugno 2025: La morte di Seher

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 26 giugno 2025 su Canale 5: Seher passa a miglior vita. Ecco le sue ultime volontà...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 26 giugno 2025 alle 16:00, sarà un triste risveglio per la famiglia Soykan: nonna Seher è morta nel sonno. Sono tutti sgomenti, specialmente Aslan, che appare inconsolabile. Tuttavia, il giovane, così come gli altri, deve sforzarsi di non essere giù di morale, per rispettare la volontà della donna. Infatti, prima di morire, Seher aveva chiesto che al suo funerale non si versassero lacrime. Inoltre, proprio per questo motivo, la cerimonia dell'henné di Yagmur non verrà annullata, così come Bedri proseguirà con i preparativi del suo addio al celibato...

The Family: Gli ultimi giorni di Seher...

Informati dal dottore delle condizioni di salute di Seher, Aslan ed il resto della famiglia hanno fatto del loro meglio per farle vivere al meglio i suoi ultimi giorni di vita. Allora, prima il biondo ha organizzato una grande festa per il 95esimo compleanno della nonna, poi l'ha accontentata in un'altra richiesta affinché potesse realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Aslan e Devin, infatti, hanno accompagnato Seher nella sua amatissima Adana proprio per farla contenta, consci del fatto che alla donna non restasse molto ancora da vivere...

La morte di Seher... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Non sarà un bel risveglio per la famiglia Soykan: Seher è passata a miglior vita nel sonno. Sono tutti scossi e commossi dalla sua dipartita, ed in particolar modo Aslan, il quale aveva un bellissimo rapporto con la nonna. Nonostante questo sia un momento di grande dolore, sia Aslan che gli altri cari devono sforzarsi di non essere tristi, poiché altrimenti rischierebbero di non onorare le ultime volontà di Seher, che, prima di morire, si era raccomandata con i parenti di non versare neanche una lacrima il giorno del suo funerale...

Proseguono i preparativi delle nozze, nelle Anticipazioni della puntata del 26 giugno 2025 di The Family

Proprio perché Seher non vuole che si porti il lutto per la sua dipartita, non si arrestano i preparativi per il grande giorno di Yagmur e Bedri. Ora che finalmente Nedret è riuscita a convincere Nese a dare la sua benedizione ai loro figli, Yagmur e Bedri non possono nascondere la loro impazienza nel diventare moglie e marito. E così, la cerimonia dell'henné della giovane non viene annullata, mentre il ragazzo sta continuando ad organizzare il suo addio al celibato. Il grande giorno di Yagmur e Bedri è sempre più vicino...

