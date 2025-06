Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 giugno 2025: Tutti in ansia per Eric ma Finn ha una soluzione per salvarlo!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 giugno 2025 su Canale5 vedremo Finn rivelare a Steffy di aver trovato una cura sperimentale per tentare di salvare Eric. Il dottore sarà pronto ad agire ma... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Il segreto di Finn sarà svelato e per Steffy sarà una bella sorpresa. Nella puntata di Beautiful in onda il 26 giugno 2025, alle ore 13.50 su Canale5, il dottore rivelerà a sua moglie di aver lavorato notte e giorno, e di non essersi presentato alla festa, perché impegnato a studiare il caso di Eric. Il medico racconterà alla ragazza di aver trovato una soluzione per aiutare il nonnino e si voler procedere con la cura sperimentale che potrebbe salvarlo. Intanto al capezzale del patriarca ci saranno Donna, Ridge e Brooke mentre a Villa Forrester tutti spereranno di non dover dire addio al Forrester e RJ e Zende vorranno correre in ospedale. Bridget li fermerà e li inviterà alla calma. La giovane dirà loro che nessuno dovrà muoversi; sarà lei a correre dal padre e informare i suoi fratelli, cugini e nipoti delle condizioni del loro adorato stilista. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio.

Beautiful: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Eric è svenuto ed è in coma. Durante uno dei tanti brindisi alla Villa, il Forrester si è sentito male ed è crollato a terra, privo di sensi. La paura è stata tanta a tutti è stato chiaro che le condizioni di salute del patriarca siano peggiorate e che purtroppo il momento degli addii sia davvero arrivato. Donna, Ridge e Brooke lo hanno accompagnato in ospedale e lo vegliano attentamente, nella speranza che si svegli. Ma purtroppo questo sembra un vano desiderio, dettato dal profondo amore che provano per Eric. Anche Steffy si è mossa verso la clinica ma la ragazza ha raggiunto suo marito per informarlo di quanto sta succedendo e per cercare di capire se lui possa fare qualcosa.

Beautiful Anticipazioni 26 giugno 2025: Finn svela a Steffy di aver trovato un modo per salvare Eric

Steffy ha raggiunto Finn e in lei c’è un mix di emozioni. Da una parte c’è la preoccupazione anzi il terrore di perdere suo nonno, dall’altra un po’ di rancore verso suo marito che non l’ha raggiunta alla Villa come doveva. Il risentimento della ragazza si trasformerà presto in riconoscenza. Sì perché il dottor Finnegan le dirà di aver trovato una cura sperimentale per Eric. Il giovane le confesserà di aver lavorato sino ad allora per cercare un modo per salvare la vita al patriarca e che è per questo motivo che non è riuscito ad andare da lei. La Forrester sgranerà gli occhi e chiederà al marito se sia tutto vero quello che dice e se davvero possa in qualche modo aiutare il suo nonnino. Finn le dirà di sì ma preciserà di non avere molto tempo, dovrà agire in fretta e avrà bisogno dell’ok del procuratore sanitario del Forrester senior, Ridge.

Corsa contro il tempo o contro Ridge? Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful del 26 giugno 2025

Finn informerà Steffy di poter procedere con la cura sperimentale ma non potrà certo assicurarle che funzionerà. Potrà solo limitarsi a provare, nella speranza che tutto vada bene. Alla ragazza basterà l’idea che suo nonno possa salvarsi e che suo marito sia il suo salvatore. Peccato che il dottore debba vincere la resistenza di Ridge, che si opporrà a tutto questo, spaventato dal fatto che suo padre possa soffrire ancora e costretto anche a portare avanti una richiesta, messa per iscritto dallo stesso Eric.

Intanto alla Villa tutti vorranno sapere del patriarca e RJ e Zende, impazienti, penseranno di correre in ospedale. Bridget li calmerà e chiederà loro di stare fermi dove sono. Andrà lei, in qualità di dottoressa, in clinica per osservare la situazione e darà loro tutte le informazioni che cercano.

