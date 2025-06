Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 giugno 2025 - le ultime decisioni di Eric prima della sua morte hanno scombussolato la sua famiglia ma nessuno si opporrà ai suoi desideri. Eric ribadirà con forza di non volersi far ricoverare in ospedale e di voler invece continuare a lavorare alla Forrester, dove ha cominciato a creare una nuova collezione, in collaborazione con suo figlio. Il Forrester è entusiasta di questa novità e la sua famiglia se n’è accorta ed è felice di vederlo così soddisfatto di sé e della sua vita. Per questo nessuno, né Ridge né Steffy e nemmeno Brooke e RJ vorranno rovinare il momento rivelando allo stilista di sapere tutto su di lui e di essere al corrente che lui abbia rifiutato le cure che potrebbero fargli guadagnare un po’ di tempo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 14 giugno 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 11 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 11 giugno 2025 - nel corso della cena di compleanno di Kadir Akinaslan organizzata da Yesim ed Umit tutto sembra andare per il meglio, fino a quando il festeggiato muore all'improvviso. Intanto, Tolga e Selin sono felici come non mai per l'arrivo della bambina che hanno preso in affidamento, ma, purtroppo, un'altra tragedia è dietro l'angolo: la piccola viene colpita dalla "morte in culla"... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dall'8 al 14 giugno 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 11 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 11 giugno 2025 - alla scuola di Bora esplode l'ennesima lite che riaccende i dissapori tra i suoi genitori, Musa e Jale. Quest'ultima, non riuscendo a sentirsi una madre, annuncia che presto chiederà il divorzio. Intanto, Enver va a trovare Bahar e i bambini, e nonostante il forte mal di schiena, riesce a trascorrere momenti felici insieme a loro; dopodiché, confida alla giovane il suo desiderio di vivere tutti insieme. In seguito, Bahar fa una scoperta sconvolgente: sorprende il padrone di casa Yusuf mentre s'intrufola nell'appartamento di Ceyda, con la quale ha una relazione clandestina. Avendo il terrore che la donna possa riferire tutto al violento marito, Hikmet, Ceyda arriva a chiedere al suo amante segreto di sfrattarla immediatamente da casa... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 9 al 13 giugno 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 11 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 11 giugno 2025 - Devin ed Aslan sospettano che Hulya sia la responsabile dell'incidente mortale di Ergun, dato che diversi indizi sembrano confermarlo. Tuttavia, grazie a Turgut, i due scoprono che il vero colpevole è il socio della vittima, ossia Sermet. Che cosa accadrà a quest'ultimo ora? Intanto, Serap vorrebbe che Ilyas evitasse di rivelare a Bedri che lui è suo padre, ma, forse, ormai è troppo tardi per impedirglielo... Qui la puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 9 al 13 giugno 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 11 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 giugno 2025 - Pia spera di poter recuperare il suo rapporto con Don Ricardo. La cameriera cercherà di parlare con il maggiordomo e chiarire con lui quanto successo. Lui però non vorrà saperne e si rifiuterà di avere con un confronto. Intanto Santos scoprirà che suo padre non gli ha mai detto tutta la verità sulla morte di sua madre e correrà da Petra per sapere qualcosa in più e per avere il suo sostengo. Intanto Jana deciderà di lasciare la tenuta ma Cruz, che ha in mente altri piani per lei, le imporrà di rimanere sino a quando Manuel non sarà uscito di prigione. Catalina ha accolto il consiglio di Simona e cercherà di sistemare le cose con Pelayo. Ci riuscirà? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'8 al 14 giugno 2025.