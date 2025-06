The Family Anticipazioni 11 giugno 2025: Devin ed Aslan scoprono chi è l'assassino di Ergun! Ecco il suo nome

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda l'11 giugno 2025 su Canale 5: Devin ed Aslan entrano a conoscenza dell'identità del responsabile della morte di Ergun...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda l'11 giugno 2025 alle 16:00, Devin ed Aslan sospettano che Hulya sia la responsabile dell'incidente mortale di Ergun, dato che diversi indizi sembrano confermarlo. Tuttavia, grazie a Turgut, i due scoprono che il vero colpevole è il socio della vittima, ossia Sermet. Che cosa accadrà a quest'ultimo ora? Intanto, Serap vorrebbe che Ilyas evitasse di rivelare a Bedri che lui è suo padre, ma, forse, ormai è troppo tardi per impedirglielo...

The Family: Ergun vittima di omicidio...

Ergun ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L'uomo, disperato per aver dato il colpo di grazia al suo rapporto con le figlie e per l'eventualità di finire dietro le sbarre a causa dei suoi problemi con il socio, aveva iniziato ad attaccarsi alla bottiglia. Quindi, tutti credevano che Ergun fosse morto perché si era messo al volante in stato di ebbrezza. La verità, però, è un'altra. Dal rapporto dei periti è emerso che qualcuno doveva aver manomesso i freni dell'automobile appositamente per provocare la dipartita del dottore...

L'assassino è Sermet... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan e Devin, finalmente, stanno per scoprire la verità in merito all'omicidio di Ergun. I due, dopo aver investigato a lungo, sono sempre più sicuri che le mani sporche di sangue siano quelle di Hulya: tutti gli indizi che hanno raccolto sembrano confermarlo. Tuttavia, hanno soltanto preso un abbaglio. Poco dopo, grazie al prezioso aiuto di Turgut, Aslan e Devin scoprono che il vero responsabile della morte dell'uomo è il suo socio, Sermet. Che cosa succederà ora a quest'ultimo? Di certo, non si mette per niente bene per lui...

Ilyas rivela a Bedri di essere suo padre, nelle Anticipazioni della puntata dell'11 giugno 2025 di The Family

Serap è a dir poco adirata per ciò che ha da poco scoperto. L'avvocatessa aveva notato che Ilyas sembrava avere un debole per Bedri, e, non capendo il motivo, aveva iniziato ad innervosirsi; a quanto punto, il malavitoso ha capito che fosse giunto il momento di rivelare prima a Cihan e poi a Serap la vera identità del giovane. Ora, Ilyas si prepara a fare la stessa rivelazione proprio a Bedri, il quale merita di essere informato in merito alle sue origini. Serap vorrebbe impedirglielo, ma si metterà in moto troppo tardi per fermarlo...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.