La Promessa Anticipazioni 11 giugno 2025: Pia chiede scusa a Don Ricardo. Verrà perdonata?

Nella puntata de La Promessa in onda l'11 giugno 2025 su Rete4 vedremo Pia affrontare Don Ricardo e sperare nel suo perdono. Riuscirà a ottenerlo? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Pia spera di poter recuperare il suo rapporto con Don Ricardo. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda l’11 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la cameriera cercherà di parlare con il maggiordomo e chiarire con lui quanto successo. Lui però non vorrà saperne e si rifiuterà di avere con un confronto. Intanto Santos scoprirà che suo padre non gli ha mai detto tutta la verità sulla morte di sua madre e correrà da Petra per sapere qualcosa in più e per avere il suo sostengo. Intanto Jana deciderà di lasciare la tenuta ma Cruz, che ha in mente altri piani per lei, le imporrà di rimanere sino a quando Manuel non sarà uscito di prigione. Catalina ha accolto il consiglio di Simona e cercherà di sistemare le cose con Pelayo. Ci riuscirà? Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio.

La Promessa Anticipazioni 11 giugno 2025: Pia cerca il perdono di Don Ricardo

Don Ricardo è deluso da Pia e da Don Romulo. I due gli hanno tenuto nascosto il loro piano quando invece lui avrebbe potuto dare loro una mano. Il maggiordomo, innamorato della madre di Diego, non riesce a perdonare nessuno dei due e Pia deciderà di affrontarlo e parlare con lui questo spinoso argomento, nella speranza di ottenere il suo perdono. Ricardo però sarà talmente infuriato da non riuscire nemmeno a parlare con la donna. Intanto Catalina seguirà i consigli di Simona e cercherà di ricucire il suo rapporto con Pelayo per il bene suo e del figlio che porta in grembo.

Santos scopre che Ricardo gli ha mentito, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Ricardo si è lasciato sfuggire delle parole di troppo con Petra e purtroppo Santos ha origliato la conversazione e si è convinto – a ragione – che suo padre gli abbia tenuto nascosto qualcosa di molto importante sulla morte di sua madre. Il giovane vorrà sapere la verità una volta per tutte ma prima di affrontare il maggiordomo, sceglierà di correre da Petra per avere da lei consigli e sostegno. Molto presto il valletto scoprirà una verità sconvolgente che metterà ulteriormente in crisi il suo rapporto con il papà.

La Promessa Anticipazioni: Cruz impedisce a Jana di andarsene

Jana è stata umiliata per ben due volte. I marchesi le hanno offerto del denaro per levarsi di torno e l’hanno trattata come una donnaccia, interessata solo ai soldi e non davvero innamorata di Manuel. La ragazza non ne potrà più di subire un simile comportamento e penserà di lasciare la tenuta in attesa di ricongiungersi con il suo amato altrove. Cruz non potrà permettere che la ragazza se ne vada; avrà infatti paura che lo scandalo su di loro si diffonda e diventi ingestibile. Per questo motivo intimerà alla giovane di non muoversi da La Promessa e di aspettare là il rientro del marchesino, che sarà presto scagionato.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.