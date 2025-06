Tradimento Anticipazioni 11 giugno 2025: Tolga e Selin colpiti da un'altra tragedia...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda l'11 giugno 2025 su Canale 5: Tolga e Selin credevano di aver trovato un po' di serenità, ma si sbagliavano di grosso...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 giugno 2025, alle 14:10, nel corso della cena di compleanno di Kadir Akinaslan organizzata da Yesim ed Umit tutto sembra andare per il meglio, fino a quando il festeggiato muore all'improvviso. Intanto, Tolga e Selin sono felici come non mai per l'arrivo della bambina che hanno preso in affidamento, ma, purtroppo, un'altra tragedia è dietro l'angolo: la piccola viene colpita dalla "morte in culla"...

Tradimento: Yesim ed Umit nei guai...

Yesim ed Umit sono diventati soci di un'impresa di catering, e sono tanto ambiziosi quanto determinati: questo, unito ad un grande impegno quotidiano, è il segreto del loro successo. I due sono persino riusciti ad ottenere un importante impiego, ossia organizzare la festa di compleanno di un noto uomo d'affari, Kadir Akinaslan. Yesim ed Umit hanno fatto del loro meglio, ed effettivamente la cena sta andando bene, almeno fino a quando non si viene a verificare un terribile imprevisto: il festeggiato muore all'improvviso!

Tolga torna da Selin... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tolga ha fatto l'ennesimo tentativo, ma quando ha capito che Oylum era determinata a sposare Kahraman, allora ha capito anche di doversi mettere il cuore in pace e di dover tornare a casa sua. Così, ancora affranto, il giovane si è prostrato ai piedi di Selin per chiedere il suo perdono, ed un'altra chance: era conscio di non essere stato un bravo marito, però il suo obiettivo era quello di provare a diventarlo con il suo aiuto. La rossa, che non vedeva l'ora che ciò accadesse, ma che aveva perso del tutto le speranze, lo ha subito riaccolto tra le sue braccia...

Tolga e Selin colpiti da un'altra tragedia, nelle Anticipazioni della puntata dell'11 giugno 2025 di Tradimento

Quando Tolga le ha proposto di allargare la famiglia, Selin è rimasta a bocca aperta; poi, ripresasi dallo shock iniziale, gli ha dato una risposta affermativa. Così, i due hanno fatto richiesta per ottenere l'affidamento di una bambina, e, fortunatamente, ce l'hanno fatta. Tolga e Selin sono una famiglia, felici di poter stringere a loro la figlioletta. Purtroppo, questo idillio non durerà molto. La bimba, infatti, sta per essere colta dalla "morte in culla", ossia un decesso improvviso ed inspiegabile di un neonato apparentemente sano...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dall'8 al 14 giugno 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.