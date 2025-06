Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 giugno 2025: L'Ultimo desiderio di Eric è sacro, Brooke, RJ e Ridge lo esaudiranno!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda l'11 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo la famiglia Forrester non opporsi alle decisioni preoccupanti di Eric. Ridge, RJ, Brooke, Steffy e Thomas esaudiranno i suoi ultimi desideri.

Le ultime decisioni di Eric prima della sua morte hanno scombussolato la sua famiglia ma nessuno si opporrà ai suoi desideri. Nella puntata di Beautiful in onda l’11 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Eric ribadirà con forza di non volersi far ricoverare in ospedale e di voler invece continuare a lavorare alla Forrester, dove ha cominciato a creare una nuova collezione, in collaborazione con suo figlio. Il Forrester è entusiasta di questa novità e la sua famiglia se n’è accorta ed è felice di vederlo così soddisfatto di sé e della sua vita. Per questo nessuno, né Ridge né Steffy e nemmeno Brooke e RJ vorranno rovinare il momento rivelando allo stilista di sapere tutto su di lui e di essere al corrente che lui abbia rifiutato le cure che potrebbero fargli guadagnare un po’ di tempo. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Eric non vuole ricoverarsi

Eric dovrebbe essere ricoverato. Il Dottor Colby ha informato il suo paziente, Donna e RJ che le condizioni di salute del Forrester sono peggiorate e che, continuando così, il designer diminuirà il tempo in cui potrà stare in loro compagnia. Nonostante questo, lo stilista si è rifiutato di andare in ospedale e ha deciso di non sottoporsi a nessun tipo di cura palliativa, che gli farà guadagnare sì qualche giorno ma che non risolverà in nessun modo la sua situazione anzi lo renderà schiavo delle medicine e gli impedirà di portare a termine il suo obiettivo: quello di creare una collezione memorabile, che lo faccia ricordare per sempre.

Beautiful Anticipazioni: L’ultimo desiderio di Eric deve essere rispettato

Eric ha espresso il suo ultimo desiderio anzi i suoi ultimi desideri. Il Forrester vuole dedicarsi all’unica cosa che lo ha reso sempre felice: creare i suoi abiti. Lo stilista ha sempre amato la bellezza e l’alta moda e per questo ha coinvolto RJ in un lungo e per lui faticoso lavoro per preparare una collezione che rimanesse nella storia della Forrester. Ridge gli ha proposto di collaborare e di tornare a realizzare una linea che porti i loro nomi, come facevano quando il compagno di Brooke era ancora un apprendista. Questa richiesta ha riempito il cuore del patriarca che ha quindi chiesto a Donna e RJ di non parlargli più di ricoveri e di ospedali e di dargli modo di concludere il suo impegno e di dire addio, a modo suo, a tutta la famiglia.

Tutti pronti a far felice Eric nella puntata di Beautiful dell’11 giugno 2025

RJ ha rivelato ai suoi genitori e ai suoi fratelli che Eric non vuole ricoverarsi e nonostante la paura di vederlo crollare da un momento all’altro, i Forrester e la Logan hanno promesso di continuare a fare finta di nulla e ad accompagnare, silenziosamente, il patriarca in questi ultimi momenti della sua vita. La famiglia rimarrà però sbigottita quando scoprirà che oltre a voler lavorare, Eric ha intenzione di organizzare una festa sontuosa… per dire addio a tutti.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.