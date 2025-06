Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 giugno 2025 - RJ correrà a informare Ridge e sua madre dell’ultima decisione di suo nonno. Il ragazzo racconterà a suo padre e sua madre che Eric ha deciso di organizzare una festa, per dire addio segretamente – o almeno così crede – a tutta la sua famiglia. Il ragazzo riferirà anche che il patriarca si è rifiutato di essere ricoverato in ospedale e questo scatenerà la preoccupazione di Ridge, che penserà di andare a parlargli per fargli cambiare idea. Brooke gli impedirà di fare questa mossa, che potrebbe rendere tutto più complicato. Intanto Eric ringrazierà Donna per essergli stata così tanto vicina sia ora che in tutta la loro vita. Il Forrester senior inviterà la sua compagna a rifarsi una vita e a ritrovare la felicità una volta che lui non ci sarà più... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 10 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 10 giugno 2025 - finalmente è il grande giorno di Oylum e Kahraman. Il matrimonio si sta svolgendo a Casa Dicleli, e, almeno per il momento, tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Intanto, Yesim ed Umit si stanno dando da fare per rendere memorabile il compleanno di un importante uomo d'affari, Kadir Akinaslan. La cena sembra procedere per il meglio, almeno fino a quando non si viene a verificare un tragico incidente... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 10 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 10 giugno 2025 - Yeliz chiede a Bahar di confidarle la verità sulla misteriosa - e tragica - dipartita di Sarp. La poverina decide che è giunto il momento di aprirsi, vuotando il sacco. Tuttavia, Bahar aggiunge anche che non sa se sia il caso di fidarsi o meno delle versioni diffuse dai giornali. Intanto, Hatice, turbata dai disegni di Sirin, pensa sia il caso di andare all'università per parlare con il professore della ragazza. Una volta qui, la donna viene a sapere qualcosa che le fa intuire quanto sia stato difficile il passato di Sirin, e che avrebbe potuto evitare molti errori... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 10 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 10 giugno 2025 - degli agenti di polizia informano la famiglia del defunto Ergun che quest'ultimo potrebbe essere stato vittima di un omicidio: vista l'assenza di segni di frenata sul manto stradale, si può supporre che i freni dell'automobile in questione siano stati manomessi da qualcuno. Intanto, si fanno sempre più forti i sospetti di Devin ed Aslan, che pensano che il mandante dell'omicidio possa essere il socio di Ergun, Sermet, oppure Hulya... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 10 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 giugno 2025 - Cruz si infurierà con Don Alonso e lo accuserà di essere stato incauto. La marchesa non sarà per nulla contenta della mossa del marito, che ha indispettito Jana e che ha reso le cose ancora più complicate. I due marchesi avranno molto di cui parlare e nonostante le loro divergenze – ancora non sanate – saranno d’accordo di unire le loro forze per scagionare Manuel. Intanto Pia cercherà di ritornare a lavorare a La Promessa ma si scontrerà con Petra. Curro consolerà Jana in pena per il suo amore mentre Catalina confesserà a Simona di essere incinta... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

