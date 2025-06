The Family Anticipazioni 10 giugno 2025: Aslan e Devin sospettano che Hulya sia un'assassina!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 10 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Asaln e Devin hanno il forte sospetto che Hulya abbia le mani sporche del sangue di Ergun...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 giugno 2025 alle 16:00, degli agenti di polizia informano la famiglia del defunto Ergun che quest'ultimo potrebbe essere stato vittima di un omicidio: vista l'assenza di segni di frenata sul manto stradale, si può supporre che i freni dell'automobile in questione siano stati manomessi da qualcuno. Intanto, si fanno sempre più forti i sospetti di Devin ed Aslan, che pensano che il mandante dell'omicidio possa essere il socio di Ergun, Sermet, oppure Hulya...

The Family: Devin chiude con Ergun...

Ergun sapeva bene di averla fatta troppo grossa. L'uomo, in combutta con Hulya, ha tentato di separare definitivamente Devin da Aslan, facendo credere alla figlia maggiore che non sarebbe mai più potuta diventare madre. Devin, tanto delusa quanto furibonda con Ergun, ha deciso di dirgli addio per sempre. Allora, Yagmur ha tentato più e più volte di convincere la sorella a dare una chance al padre di farsi perdonare, o quantomeno di spiegarle il perché del suo ignobile gesto, ma ogni volta Devin si è dimostrata totalmente chiusa nei suoi confronti...

Ergun vittima di omicidio... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Ergun insisteva affinché Devin gli concedesse la possibilità di un confronto, però, purtroppo, i due non sono mai più riusciti a parlare. Lui, infatti, è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale in cui ha perduto la vita. La rossa è devastata, tanto per il dolore causato dalla perdita quanto per il senso di colpa: Ergun se ne è andato prima che loro due potessero provare a chiarirsi. Tuttavia, ben presto la tristezza ha dovuto lasciare il suo posto alla rabbia, visto che la polizia ha riferito a Devin che, con ogni probabilità, suo padre era stato vittima di un omicidio...

I sospetti di Aslan e Devin, nelle Anticipazioni della puntata del 10 giugno 2025 di The Family

La polizia informa Devin e gli altri parenti della vittima che Ergun potrebbe essere stato vittima di un omicidio. Infatti, sul manto stradale non ci sono segni di frenata, il che spinge gli inquirenti a pensare che i freni dell'automobile su cui l'uomo viaggiava siano stati manomessi da qualcuno che voleva la sua morte. La psicologa ed Aslan stanno investigando senza sosta, ma anche senza prendere alcun provvedimento, visto che non hanno la certezza di chi sia il vero responsabile. D'altra parte, entrambi si sono concentrati su Sermet, socio di Ergun, e Hulya...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.