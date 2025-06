Tradimento Anticipazioni 10 giugno 2025: Oylum e Kahraman convolano a nozze!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 10 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che finalmente è arrivato il grande giorno di Oylum e Kahraman...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 10 giugno 2025 alle 14:10, finalmente è il grande giorno di Oylum e Kahraman. Il matrimonio si sta svolgendo a Casa Dicleli, e, almeno per il momento, tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Intanto, Yesim ed Umit si stanno dando da fare per rendere memorabile il compleanno di un importante uomo d'affari, Kadir Akinaslan. La cena sembra procedere per il meglio, almeno fino a quando non si viene a verificare un tragico incidente...

Tradimento: Oylum accetta la proposta di matrimonio di Kahraman...

Kahraman, convinto che i sentimenti di Oylum nei suoi confronti fossero finalmente cambiati, ha deciso di provare a fare un - coraggioso - passo in avanti nella loro relazione. Il giovane ha portato la sua bella in un ristorante da sogno e le ha dato un'anello per proporle di diventare sua moglie. A questo punto, benché fosse sorpresa e non del tutto convinta di voler accettare, alla fine Oylum gli ha dato una risposta affermativa, e proprio davanti agli occhi del povero Tolga. Tuttavia, la mora ci ha tenuto a spiegare a Kahraman che gli aveva detto di sì soltanto perché sentiva di potersi fidare davvero di lui...

Mualla acconsente al divorzio tra Oylum e Behram... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Nel momento in cui è venuta a sapere che Oylum e Kahraman hanno deciso di sposarsi, Mualla ha tirato un sospiro di sollievo: non era detto che il suo desiderio si sarebbe realizzato, ed invece è successo. La donna ha tenuto nascosta la morte di Behram soltanto perché non voleva che la nuora si sentisse libera prima d'innamorarsi del cugino di suo marito: il suo obiettivo era far sì che Oylum ed il piccolo Can, a parer suo l'unico erede della famiglia Dicleli, non se ne andassero di casa. Pertanto, ora che la ragazza sta per convolare a nozze con Kahraman, Mualla acconsente al divorzio da Behram...

Il matrimonio di Oylum e Kahraman, nelle Anticipazioni della puntata del 10 giugno 2025 di Tradimento

Il grande giorno di Oylum e Kahraman è finalmente arrivato. Il matrimonio sta avendo luogo a Casa Dicleli, e sono tutti molto emozionati. Purtroppo, Anticipazioni rivelano che qualcuno potrebbe finire con il guastare loro la festa. Nel frattempo, Yesim ed Umit stanno facendo del loro meglio per riuscire a rendere memorabile il compleanno di un uomo d'affari degno di nota, un certo Kadir Akinaslan. La cena sta andando piuttosto bene, tanto che i due soci sono soddisfatti del loro operato, almeno fino a quando non si viene a verificare un terribile imprevisto che rischia di mandare tutto all'aria. Per Yesim ed Umit non si mette per niente bene...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.