Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 giugno 2025: Eric spinge Donna a rifarsi una vita

Vediamo le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 10 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo Eric ringraziare Donna per tutto il suo amore. Il Forrester desidererà che la sua compagna si rifaccia una vita quando lui non ci sarà più.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 10 giugno 2025, alle ore 13.45. Nella puntata della Soap in onda di Canale5, RJ correrà a informare Ridge e sua madre dell’ultima decisione di suo nonno. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che il ragazzo racconterà a suo padre e sua madre che Eric ha deciso di organizzare una festa, per dire addio segretamente – o almeno così crede – a tutta la sua famiglia. Il ragazzo riferirà anche che il patriarca si è rifiutato di essere ricoverato in ospedale e questo scatenerà la preoccupazione di Ridge, che penserà di andare a parlargli per fargli cambiare idea. Brooke gli impedirà di fare questa mossa, che potrebbe rendere tutto più complicato. Intanto Eric ringrazierà Donna per essergli stata così tanto vicina sia ora che in tutta la loro vita. Il Forrester senior inviterà la sua compagna a rifarsi una vita e a ritrovare la felicità una volta che lui non ci sarà più.

Beautiful Anticipazioni: Per Eric non c’è più tempo

Eric dovrebbe essere ricoverato ma non ha alcuna intenzione di rinunciare a vivere appieno i suoi giorni, senza drammi e dedicandosi alle cose che gli piacciono di più. Il patriarca vuole un gran finale per lui e non vuole essere attaccato a tubi e sottoposto a cure che non lo rimetteranno in piedi. Per questo non ha voluto seguire i consigli del dottor Colby e ha deciso di organizzare un ultimo grande evento, con cui saluterà tutta la sua famiglia, senza che nessuno sappia niente di lui e della sua malattia o almeno così lui crede.

Beautiful Anticipazioni 10 giugno 2025: Ridge non accetta la decisione di Eric ma Brooke…

Eric ha deciso di non ricoverarsi e ha anzi pensato di organizzare una festa. La decisione del Forrester ha lasciato perplesso RJ, che correrà a informare suo padre di quanto sta accadendo. Il giovane racconterà ogni cosa a Ridge, Brooke e Steffy e tutti sgraneranno gli occhi davanti a questa notizia. Il designer andrà su tutte le furie e vorrà andare a parlare con il patriarca. Brooke lo fermerà e gli intimerà di rimanere esattamente dove si trova e lo spronerà a ragionare. Se veramente affronterà Eric, lui scoprirà che tutti sanno della sua malattia e sarà un dramma.

Eric sprona Donna a rifarsi una vita, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Ridge darà retta ai consigli di Brooke ma continuerà a essere preoccupato che suo padre non stia prendendo la decisione giusta. Non farsi ricoverare e organizzare una festa lo porterà a consumare ancora di più le sue energie e questo lo preoccupa tantissimo. Purtroppo però la Logan ha ragione, non è il caso di fargli capire che tutti sanno della sua malattia. Intanto alla Villa, Eric ringrazierà Donna per la sua vicinanza e per gli anni meravigliosi passati insieme. Il patriarca spingerà la sua amata a rifarsi una vita e a essere felice quando lui lascerà questo mondo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.