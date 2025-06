La Promessa Anticipazioni 10 giugno 2025: Cruz è una furia, Don Alonso ha sbagliato tutto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le trame de La Promessa in onda il 10 giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Cruz rimproverare Don Alonso per essere stato troppo incauto con Jana. Intanto Pia cercherà di riavere il suo lavoro alla tenuta ma si scontrerà subito con Petra.

Nella puntata de La Promessa in onda il 10 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Cruz si infurierà con Don Alonso e lo accuserà di essere stato incauto. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa non sarà per nulla contenta della mossa del marito, che ha indispettito Jana e che ha reso le cose ancora più complicate. I due marchesi avranno molto di cui parlare e nonostante le loro divergenze – ancora non sanate – saranno d’accordo di unire le loro forze per scagionare Manuel. Intanto Pia cercherà di ritornare a lavorare a La Promessa ma si scontrerà con Petra. Curro consolerà Jana in pena per il suo amore mentre Catalina confesserà a Simona di essere incinta.

La Promessa Anticipazioni: Cruz è furiosa, Don Alonso ha sbagliato tutto!

Don Alonso ha tentato di corrompere Jana ma lei ha gelato i marchesi dicendo NO al loro denaro e rifiutando la seconda offerta che il marchese le ha fatto trovare nella sua camera. La cameriera ha restituito la borsa con i soldi, rivelando di non essere disposta a farsi comprare da nessuno e di essere sinceramente innamorata del marchese. Cruz redarguirà marito e lo accuserà di essere stato incauto; così facendo non si libereranno di Jana e anzi alimenteranno il suo amore verso Manuel e il risentimento della ragazza e de loro figlio nei loro confronti. Per la marchesa dovranno essere più cauti e agire d’astuzia. Per il momento però l’obiettivo è riuscire a scagionare il giovane che sta subendo interrogatori su interrogatori dal un sergente Burdina sempre più convinto di aver trovato il colpevole.

La Promessa: Pia cerca di riavere il suo lavoro alla tenuta

Burdina è convinto che Manuel sia colpevole ma il ragazzo respinge le sue accuse con forza e determinazione. Intanto Pia farà ritorno a La Promessa con l’intento di poter riavere il suo posto di lavoro. L’ex governante si scontrerà con Petra, da sempre a lei ostile e ora furiosa per non essere stata avvisata di quanto stavano combinando alle sue spalle Pia e Don Romulo. Il maggiordomo giustificherà la sua omertà facendo notare alla sua collega che tra lei e Don Gregorio c’è sempre stata affinità e che quindi era molto difficile fidarsi di lei. Intanto Curro cercherà di consolare Jana, preoccupata per il suo amato. Il baronetto riferirà alla sorella di aver paura che Julia abbia scoperto qualcosa su di loro e inviterà la sorella alla prudenza.

Catalina confessa tutto a Simona, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina ha preso una difficile decisione e attende che Pelayo le faccia sapere cosa intende fare con la loro relazione. La marchesina avrà bisogno di tutto l’affetto possibile e si rivolgerà nuovamente a Simona, a cui racconterà della sua gravidanza. La cuoca rimarrà sconvolta e la spronerà a fare immediatamente pace con il suo fidanzato. Intanto Petra e Don Ricardo parleranno della madre di Santos, sulla cui morte regnano ancora dei misteri. Pia cercherà di capire se il maggiordomo sia talmente arrabbiato con lei da non riuscire a perdonarla. Per capire cosa provi davvero, la donna deciderà di affrontarlo faccia a faccia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'8 al 14 giugno 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.