Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 giugno 2025 - tra Deacon e Hope scoppierà una pesante lite. Lo Sharpe chiamerà la figlia a Il Giardino per chiederle come mai continui una relazione con Thomas, il giovane che per tanto tempo le ha fatto credere che Beth fosse morta. Il barista sarà molto in ansia per la ragazza che per lui, come Brooke, sta sbagliando a rimanere accanto al Forrester, probabilmente ancora molto pericoloso. Hope non gradirà le parole di suo padre e gli farà notare che lui non può permettersi di giudicarla, visto che sta per sposarsi con Sheila Carter il cui curriculum criminale è ben più grave di quello del figlio di Ridge...



Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 4 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 4 giugno 2025 - Tolga telefona ad Oylum, ma sarà Guzide a rispondere per dirgli di non cercare più la figlia. In un secondo momento, in occasione di una cena, Ipek, Sezai e Guzide provano a chiarirsi e ad andare avanti. La giovane appare tranquilla, e lo diventerà ancora di più quando il padre le farà sapere di aver trovato insieme alla giudice un modo per farsi restituire i soldi da Tarik...



La forza di una donna: Anticipazioni del 4 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 4 giugno 2025 - Bahar continua ad avere dei gravi problemi economici, e, come se non bastasse, viene sfrattata dalla senza preavviso e deve stabilirsi in un quartiere malfamato. Inoltre, per riuscire a mantenere i figlioletti, Nisan e Doruk, si vede costretta a trovarsi un secondo lavoro come cameriera in un ristorante; tuttavia, a causa di ciò deve lasciare i bambini da soli la sera. Di ritorno a casa dal suo primo turno, trova Nisan e Doruk molto spaventati. In preda alla disperazione, la giovane si reca al Governatorato per fare una richiesta ben precisa, ma non riscuoterà il successo sperato...

The Family: Quello che accade oggi, 4 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 4 giugno 2025 - Hulya e Nedret si stanno confrontando con sincerità: nessuna delle due nasconde la propria preoccupazione. Infatti, entrambe sono terrorizzate al pensiero di poter perdere il proprio figlio. Se Aslan è deluso da Hulya per aver ingannato Devin insieme ad Ergun, Bedri è deluso da Nedret per aver sospettato che lui fosse il mandante dell'agguato a suo cugino. Poi, Nedret rimprovera Hulya per il suo eccessivo attaccamento ad Aslan, mentre Hulya minaccia Nedret di rivelare a Bedri tutti gli scabrosi segreti del suo passato. Al contempo, il biondo è sul punto di trasferirsi con la moglie altrove. Aslan e Devin sono intenzionati a lasciare Istanbul...



La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 4 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 giugno 2025 - Manuel finirà in carcere. Il Sergente Burdina arriverà alla tenuta con le manette in mano e arresterà il giovane marchese con l'accusa dell'omicidio di Gregorio. Intanto Maria Fernandez si sentirà profondamente in colpa per aver messo in pericolo Jana a causa del suo quaderno. Sopraffatta dall'inquietudine, prenderà una decisione molto dura. Intanto Curro spererà di convincere Alonso a dare una chance a suo figlio e alla sua amata cameriera mentre Pelayo spingerà Catalina a ricontattare Adriano per dirgli che diventerà padre. La marchesina scoprirà però una novità inquietante...

